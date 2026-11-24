Incidente sulla A8 tra Gallarate e il bivio con la Pedemontana, due persone coinvolte
Lo schianto tra un mezzo pesante e un’auto in direzione Milano. Soccorsi una donna di 70 anni e un uomo di 73. Code e rallentamenti in autostrada
Incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì 24 novembre sull’autostrada A8, in direzione Milano. Lo scontro, che ha coinvolto un mezzo pesante, è avvenuto nel tratto compreso tra Gallarate e il bivio con la A36 Pedemontana.
L’allarme è scattato intorno alle 14.15. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 70 anni e un uomo di 73. Sul posto sono stati allertati i soccorritori del 118, con un’ambulanza della Croce Rossa di Varese, la Polizia stradale di Novate e i vigili del fuoco di Varese.
Le conseguenze sulla viabilità si sono fatte sentire in entrambe le direttrici interessate. In direzione Milano si sono formate code tra Gallarate Nord e il bivio A8-A36, con tempi di percorrenza indicati in circa 21 minuti e 17 minuti di ritardo rispetto alla media. Rallentamenti anche sulla diramazione A8-A26, tra Gallarate Ovest e il bivio con l’autostrada Milano-Varese.
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