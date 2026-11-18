È stata una giornata difficile sulle strade della provincia di Varese, quella di mercoledì 18 novembre, con una serie di incidenti che hanno coinvolto soprattutto persone in bicicletta. Tre gli investimenti di ciclisti segnalati nel giro di poche ore tra Gallarate e Gavirate, ai quali si aggiungono due incidenti motociclistici e, poco oltre il confine provinciale, l’investimento di una ragazza di 16 anni a Rescaldina.

Il primo intervento che ha coinvolto un ciclista è stato registrato alle 12.34 a Gallarate, in via don Giovanni Reina, quartiere Cascinetta. A essere investita è stata una donna di 85 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la Polizia locale di Gallarate, incaricata degli accertamenti sulla dinamica. L’anziana è stata trasportata all’ospedale di Busto Arsizio in codice verde, dunque con condizioni giudicate non gravi.

Meno di un’ora dopo, alle 13.21, un altro investimento di ciclista è avvenuto a Gavirate, in via Cavour. In questo caso è rimasto coinvolto un uomo di 52 anni. L’intervento dei soccorritori è stato classificato in “codice giallo” e il ferito è stato trasferito all’ospedale di Circolo di Varese, dove è arrivato alle 14.01. Ha riportato traumi significativi, ma non risulta in immediato pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia locale di Gavirate.

Nel pomeriggio, alle 16.44, un secondo investimento di ciclista è stato segnalato a Gallarate, questa volta in via dottor Ercole Ferrario, all’altezza del civico 32. Coinvolto un uomo di 50 anni, per il quale è stata inviata un’ambulanza in codice giallo: è stato portato al Sant’Antonio Abate, ha riportato ferite serie ma non è in pericolo di vita. Sono stati allertati anche i carabinieri di Gallarate.

A Rescaldina investita una ragazza di 16 anni

Un ulteriore incidente è avvenuto poco oltre il confine della provincia di Varese, a Rescaldina, nell’Alto Milanese. Alle 15.07, in via Legnano, una ragazza di 16 anni è stata investita mentre transitava a piedi.

La centrale operativa del 118 ha attivato i soccorsi in “codice giallo”.

Due incidenti in moto a Malnate e Cassano Magnago

La giornata è stata segnata anche da due incidenti che hanno coinvolto motociclisti.

Il primo è avvenuto molto presto, alle 6.30, sulla strada provinciale 3 a Malnate, dove un uomo di 58 anni è rimasto ferito in una caduta dalla moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e sono stati allertati i carabinieri di Varese. Il motociclista è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo, con traumi significativi ma senza un immediato pericolo di vita.

Un altro incidente motociclistico si è verificato alle 15.11 a Cassano Magnago, in via Confalonieri. In questo caso si tratta di un uomo di 44 anni, caduto dalla moto. I soccorsi sono stati attivati in codice giallo, con l’invio di un’ambulanza e di un’automedica. Allertati anche i carabinieri di Busto Arsizio.