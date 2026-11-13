Incontro con Franco Gabrielli in auditorium a Rescaldina: “Vogliamo parlare di sicurezza senza cavalcare paure”

Martedì 15 dicembre alle 21 Franco Gabrielli sarà all’auditorium Franca Rame di Rescaldina per l’incontro pubblico ad ingresso libero “Democrazia e sicurezza: il nostro bene comune”, incentrato sul libro “Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica” dallo stesso Gabrielli con Carlo Bonini. Insieme all’ex capo della Polizia Gabrielli, protagonisti del dibattito saranno il sindaco Gilles Ielo e l’assessore alla Prevenzione e Sicurezza Sociale Rosario Vitolo, con Massimiliano Di Giovanni nelle vesti di moderatore.

«La sicurezza è diventata uno dei temi più accesi del confronto pubblico, spesso raccontata attraverso la paura – sottolineano dall’amministrazione comunale -. Il libro propone un’altra strada: una sicurezza democratica fatta di prevenzione, presenza sul territorio, forze dell’ordine messe in condizione di lavorare e responsabilità chiare tra le istituzioni. Una sicurezza che parte da un attenzione verso chi è più esposto, come gli anziani e le persone più fragili, che sono le categorie più colpite dai reati predatori».

«Vogliamo parlare di sicurezza senza cavalcare paure, ma dando risposte veritiere e concrete – aggiungono il sindaco e l’assessore alla partita -. Vogliamo dialogare su politiche fondate sulla prevenzione, sul controllo del territorio e sul rafforzamento delle forze dell’ordine per dare risposte concrete ai cittadini, chiarendo “chi e come” deve fare cosa sui territori. Proteggere chi è più vulnerabile significa difendere i valori democratici, le libertà dei nostri cittadini».

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