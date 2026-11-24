Domenica 29 novembre il Palasport di Masnago (Itelyum Arena) di Varese ospita l’incontro nazionale di preghiera organizzato dall’associazione Mir i Dobro – Pace e Bene Odv di Viggiù. L’appuntamento, dal titolo “Cari Figli, siate preghiera e le mie mani tese”, si svolgerà dalle 9:00 fino alle 20:00-20:30 circa, con apertura dei cancelli fissata alle 8:15.

Il programma della mattinata

La giornata prenderà il via alle 8:30 con la recita del primo Santo Rosario, seguita alle 8:50 dagli avvisi di Camillo e alle 9:00 dal saluto di accoglienza di Chiarina e di Padre Ljubo di Medjugorje. Alle 9:30 sono previsti la prima adorazione e il secondo rosario guidati da Padre Ljubo, mentre alle 10:30 Padre Michele, domenicano, terrà una catechesi. Alle 11:10 spazio alla testimonianza di Chiara e dei suoi genitori, prima del collegamento per l’Angelus con il Santo Padre a mezzogiorno e della pausa delle 12:10.

Gli appuntamenti del pomeriggio

La ripresa pomeridiana è fissata alle 13:15 con i canti dei bambini, seguiti alle 13:45 e alle 14:00 dai nuovi momenti di accoglienza. Nel pomeriggio sono previsti:

Ore 14:40: Coroncina della Divina Misericordia.

Ore 15:00 circa: collegamento con Padre Jozo (con Padre Ljubo).

Ore 16:00: seconda adorazione e terzo rosario con Padre Michele, seguiti da un intervallo alle 16:40.

Ore 17:30: avvisi prima della Santa Messa concelebrata.

A seguire, secondo il programma diffuso dagli organizzatori, si terranno la preghiera di guarigione a cura di Padre Ljubo e Padre Michele e la benedizione degli oggetti e dell’acqua santa (con l’auspicio della presenza di un veggente).

Informazioni logistiche

Durante la giornata sarà allestita un’area dedicata ai bambini. Gli organizzatori consigliano ai partecipanti di portare il pranzo al sacco e segnalano la disponibilità di parcheggio per automobili e pullman nell’area di piazza Antonio Gramsci. Le prenotazioni sono richieste esclusivamente per i pullman chiamando il numero 0332 487613. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito miridobro.it o scrivendo a info@miridobro.it.