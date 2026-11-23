«È un incrocio pericolosissimo. Ogni volta che si passa da lì si rischia la propria incolumità». A denunciare la pericolosità dell’incrocio tra via Adamello e via Stelvio è una lettrice, Paola C., che ha scritto alla redazione per segnalare le difficoltà incontrate dagli automobilisti in quel punto della viabilità. Una situazione sulla quale la cittadina chiede di intervenire, anche alla luce di un incidente stradale avvenuto lo scorso ottobre, che ha coinvolto due auto e provocato feriti.

Secondo quanto raccontato dalla lettrice, il problema principale riguarda la scarsa visibilità per chi deve immettersi nell’incrocio, dove la circolazione è a doppio senso di marcia. «Manca il cartello rosso di stop obbligatorio e manca, di fronte – spiega Paola -, lo specchio che consente di vedere chi arriva da destra, dove la strada è strettissima, tanto che riescono a passare soltanto un’auto e una bicicletta o una moto. Pur essendo giorno e con buone condizioni meteo, non riuscivo ad attraversare perché non potevo vedere chi sopraggiungeva da destra. Si è costretti ad avanzare ripetutamente di pochi centimetri con il frontale dell’auto, sperando che non arrivi nessuno». A preoccupare la lettrice è anche il rischio per chi non conosce la zona. «È una strada da evitare – sottolinea la cittadina -. Sono avvenuti di recente altri incidenti e per chi non è della zona è una trappola. Mi risulta che debbano rimettere il cartello rosso di stop, ma non basta per garantire la sicurezza».