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La Quasars Induno Volley riparte dalle giovani atlete per costruire il proprio futuro e tornare, un giorno, a competere nei campionati nazionali. Fondata nel 1983, la società sportiva di Induno Olona sta vivendo una fase di rinnovamento che mette al centro il settore giovanile femminile, con circa cento iscritte e un progetto di crescita pensato per i prossimi quattro o cinque anni. A raccontare la storia, il presente e le ambizioni del club è stato Mario Ruocco, direttore tecnico della Quasars, ospite di Soci All Time, il podcast di Radio Materia realizzato in collaborazione con CSV Insubria.

Dalla fondazione nel 1983 alla Serie B2: la storia della Quasars

La storia della Quasars Induno Volley comincia nel 1983 grazie all’iniziativa di Mario Chiaravalli, ancora oggi presente nella società e impegnato a sostenere l’organizzazione delle attività giovanili.

I primi passi sono stati mossi nei campionati promozionali PGS, prima del passaggio, negli anni Novanta, alle competizioni federali della FIPAV. Da allora la società ha continuato a crescere, strutturando progressivamente le proprie squadre e raggiungendo nel 2018 il traguardo più importante della sua storia: la partecipazione al campionato nazionale di Serie B2 femminile.

Un percorso che ha visto passare da Induno Olona anche allenatori di esperienza come Perinelli e Saja e che oggi rappresenta un punto di riferimento per immaginare il futuro del club.

Cento ragazze e un progetto che parte dal minivolley

Oggi la Quasars ha scelto di ripartire dalle fondamenta. La società si dedica esclusivamente alla pallavolo femminile, con circa un centinaio di atlete iscritte e un’attività che comincia già a cinque o sei anni grazie all’S3, l’evoluzione del tradizionale minivolley. Il percorso prosegue con le categorie Under 12 e Under 13, mentre la società sta valutando anche l’introduzione di attività di psicomotricità dedicate alle bambine più piccole.

L’obiettivo è creare una filiera giovanile completa, capace di accompagnare le ragazze nella crescita sportiva e personale, senza forzare i tempi e dando a ciascuna la possibilità di migliorare.

La prima squadra è composta da atlete molto giovani, in gran parte di 14 e 15 anni, impegnate nei campionati Under 17 e nelle competizioni di divisione. Per loro la stagione rappresenta soprattutto un’occasione per accumulare esperienza, confrontandosi anche con avversarie più grandi e fisicamente strutturate. Il risultato sportivo resta importante, ma in questa fase viene prima la costruzione di un gruppo affiatato, capace di condividere obiettivi e crescere insieme.

Mario Ruocco: costruire dal basso per garantire un futuro alla società

Durante la puntata di Social Time, Mario Ruocco ha spiegato il significato della scelta di investire soprattutto sulle giovani. Una società che concentra tutte le proprie risorse su una prima squadra di alto livello rischia infatti di diventare troppo dipendente dagli sponsor. Se vengono meno i finanziamenti, anche il progetto sportivo può entrare rapidamente in difficoltà.

Costruire una base ampia e solida permette invece di garantire continuità nel tempo, formando in casa le atlete che potranno comporre le squadre del futuro. In questo percorso è fondamentale anche il ruolo del direttore tecnico, figura che si occupa di coordinare gli allenatori, programmare le attività durante l’anno e organizzare il lavoro in base all’età e alle esigenze delle ragazze.

Un’organizzazione che consente alla Quasars di guardare oltre la singola stagione e di costruire un progetto sostenibile, nel quale la crescita sportiva procede insieme a quella della società.

Il palazzetto di Induno Olona, una casa per lo sport del territorio

Uno degli elementi che caratterizzano la Quasars è la gestione diretta del palazzetto dello sport di Induno Olona, affidato alla società in concessione. Avere a disposizione una struttura stabile rappresenta un vantaggio importante per la programmazione degli allenamenti e delle attività, ma permette anche di trasformare l’impianto in un punto di riferimento per la comunità.

Accanto alla pallavolo vengono infatti proposte altre discipline, tra cui yoga, pilates, zumba, tabata e fitness, ampliando le occasioni per praticare attività fisica e vivere il palazzetto durante la settimana.

L’impianto diventa così non soltanto il luogo degli allenamenti e delle partite, ma anche uno spazio di aggregazione aperto al territorio.

Il sogno di tornare nei campionati nazionali

La Quasars guarda al futuro con un programma di sviluppo che si estende sui prossimi quattro o cinque anni. L’obiettivo immediato è consolidare il settore giovanile, aumentare il numero delle atlete e costruire progressivamente squadre competitive nelle diverse categorie.

Il sogno, però, resta quello di riportare Induno Olona sui palcoscenici nazionali della pallavolo femminile, ripercorrendo la strada che aveva portato la società fino alla Serie B2.

Per riuscirci serviranno tempo, programmazione e il coinvolgimento di nuove persone. La società mantiene infatti aperte le iscrizioni durante tutto l’anno, accogliendo bambine e ragazze che desiderano avvicinarsi alla pallavolo, ma anche allenatori, collaboratori e volontari interessati a contribuire alla crescita del progetto.

Un invito che va oltre il campo da gioco e racconta la volontà della Quasars di continuare a essere una presenza importante per lo sport e la vita associativa di Induno Olona.