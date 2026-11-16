Industria della provincia di Varese in calo nel terzo trimestre con ordini deboli e attese di recupero per fine anno

Nel terzo trimestre 2026, l’indagine congiunturale sull’industria varesina del Centro studi di Confindustria Varese segnala una prevalenza delle indicazioni di diminuzione della produzione, con saldi negativi in tutti i principali comparti, in parte spiegabili col periodo estivo. Il saldo complessivo delle risposte delle imprese si attesta a -30,8 punti percentuali: il 14,4% indica un aumento dei livelli produttivi, il 40,4% una stabilità e il 45,2% una diminuzione.

La situazione degli ordinativi complessivi presenta un quadro sostanzialmente tripartito tra le risposte di aumento, stabilità e diminuzione, che porta ad un saldo debolmente positivo pari a +5,0 p.p.; livello simile per gli ordini esteri (+6,9 p.p.). Le previsioni sulla produzione per il IV trimestre indicano un recupero, con un saldo pari a +21,1 p.p., ma la situazione settoriale resta differenziata. Il metalmeccanico presenta una prevalenza di stabilità produttiva e ordini positivi; la moda mantiene produzione e domanda deboli; il chimico-farmaceutico registra ordini favorevoli e attese di ripresa produttiva; la gomma-plastica segnala un consuntivo negativo, accompagnato da aspettative molto positive.

Contesto nazionale e internazionale

Nel terzo trimestre del 2026 le imprese varesine hanno operato in un contesto internazionale tornato a deteriorarsi dopo la parziale distensione di fine giugno. Il venir meno della tregua tra Stati Uniti e Iran a luglio e il protrarsi delle restrizioni ai transiti nello Stretto di Hormuz hanno riacceso le tensioni sui mercati energetici e sulle rotte commerciali. Nel corso dell’estate petrolio e gas sono tornati a rincarare: a settembre il Brent ha raggiunto una media di 102 dollari al barile e il gas TTF di 77 euro per MWh. Le pressioni sui costi dell’energia, dei trasporti e delle forniture si sono così intensificate verso la chiusura del trimestre, proseguendo anche durante ottobre, mese di somministrazione dell’indagine.

L’inflazione italiana, dopo il lieve rallentamento di luglio al +2,9% annuo, è risalita al +3,3% in agosto e al +4,2% in settembre, trainata soprattutto dagli energetici. A questa dinamica si è aggiunta la stretta monetaria: il 10 settembre la BCE ha aumentato di 25 punti base il tasso sui depositi, portandolo al 2,50%, dopo il precedente rialzo di giugno; il livello è stato poi confermato il 29 ottobre. Le prime stime diffuse a fine ottobre hanno inoltre indicato un’ulteriore accelerazione dell’inflazione italiana al +5,4%. La rilevazione si colloca dunque dopo un trimestre di crescenti pressioni sui margini delle imprese e sul potere d’acquisto delle famiglie.

La pressione sui margini operativi delle imprese di Varese

Il focus dell’indagine del III trimestre 2026 evidenzia una diffusa pressione sui margini operativi, ricondotta dalle imprese all’incremento dei costi conseguente al conflitto in Medio Oriente. L’81,1% delle imprese rispondenti segnala una contrazione del MOL nel periodo considerato: più della metà dei rispondenti (51,4%) segnala una contrazione, comunque, inferiore al 10%, mentre solo il 5,4% indica una riduzione oltre il 20%. Ci sono tuttavia anche casi di segno opposto: il 16,2% dei rispondenti non rileva un’incidenza significativa e il 2,7% indica una marginalità in aumento.

Il trasferimento dei maggiori costi sui prezzi di vendita resta limitato: il 32,5% non ha effettuato alcun trasferimento, mentre solo il 2,7% dei rispondenti li ha trasferiti quasi per intero. La restante parte del campione ha segnalato trasferimenti parziali: il 32,4% lo ha contenuto entro il 40%, mentre il 21,6% ha trasferito dal 40 all’80%. Infine, il 10,8% del campione non ha segnalato aumenti significativi dei costi. Per difendere la marginalità, le imprese che hanno indicato strategie puntano soprattutto sull’ottimizzazione dei processi interni (69,0%), sulla revisione dei prezzi di vendita (48,3%) e sulla ricerca di nuovi fornitori, clienti e mercati (37,9%).

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Produzione

Nel terzo trimestre 2026 il saldo complessivo della produzione, calcolato come differenza tra la quota di risposte che segnala un aumento e quella che indica una diminuzione rispetto al trimestre precedente, è pari a -30,8 punti percentuali. L’aumento riguarda il 14,4% delle risposte, la stabilità il 40,4% e la diminuzione il 45,2%. Tutti i comparti presentano saldi negativi: -12,2 p.p. nel metalmeccanico, -48,2 p.p. nella moda, -77,7 p.p. nel chimico-farmaceutico e -60,4 p.p. nella gomma-plastica. Il dato si inserisce tuttavia, come in tutti gli anni, nel contesto del trimestre estivo, quindi parte della flessione è dovuta a fattori stagionali. Il grado medio di utilizzo degli impianti è pari al 70,7%.

Le previsioni sulla produzione per il IV trimestre 2026 indicano un recupero: il 45,1% si attende un aumento e il 24,0% una diminuzione, con un saldo pari a +21,1 p.p. Le attese sono particolarmente favorevoli nella gomma-plastica (+96,7 p.p.) e nel chimico-farmaceutico (+57,0 p.p.), mentre il metalmeccanico mostra un saldo moderatamente positivo (+4,7 p.p.). La moda resta lievemente in territorio negativo (-4,1 p.p.).

Ordini

Alla fine del III trimestre 2026, per quanto riguarda gli ordini complessivi le risposte si sono distribuite in maniera relativamente equilibrata: il 37,5% degli intervistati ha segnalato un aumento, il 32,5% una diminuzione e il restante 30% una situazione di stabilità. Ne deriva un saldo tra aumento e diminuzione debolmente positivo, pari a +5,0 punti percentuali. Similmente avviene per gli ordini esteri (saldo +6,9 p.p.). Gli ordini complessivi sono positivi nel chimico-farmaceutico (+47,1 p.p.) e nel metalmeccanico (+14,9 p.p.); risultano invece negativi nella moda (-9,0 p.p.) e nella gomma-plastica (-60,4 p.p.). Anche sul fronte estero i saldi sono favorevoli per chimico-farmaceutico (+39,5 p.p.) e metalmeccanico (+23,5 p.p.), mentre restano negativi per moda (-26,1 p.p.) e gomma-plastica (-60,4 p.p.).

Mercato del lavoro

Nel terzo trimestre 2026, a livello provinciale, l’INPS rileva che nel comparto industriale sono state autorizzate 1.128.691 ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, in calo sia rispetto alle ore autorizzate nel terzo trimestre 2025 (-12,1%) sia rispetto alle ore autorizzate nel secondo trimestre 2026 (-41,1%).

Complessivamente (considerando la cassa integrazione ordinaria, quella straordinaria e quella in deroga) nel terzo trimestre 2026 sono state autorizzate 2.401.454 ore di Cassa Integrazione Guadagni nel comparto industriale, in aumento sia rispetto alle ore autorizzate nel terzo trimestre 2025 (+26,5%) sia rispetto alle ore autorizzate nel secondo trimestre 2026 (+4,3%). Guardando all’intero periodo gennaio-settembre 2026, sono state autorizzate complessivamente 13.546.702 ore di Cassa Integrazione Guadagni nel comparto industriale, in aumento rispetto al periodo gennaio-settembre 2025 (+56,2%).

(Per maggiori informazioni “Andamento cassa integrazione guadagni: gennaio-settembre 2026”)

Principali settori

Metalmeccanico

Nella filiera metalmeccanica, nel III trimestre 2026 prevale la stabilità produttiva, indicata dal 57,2% delle risposte. Il 15,3% segnala un aumento e il 27,5% una diminuzione, con saldo pari a -12,2 p.p. Le previsioni per il IV trimestre sono moderatamente positive: 36,1% aumento, 32,5% stabilità e 31,4% diminuzione, con saldo +4,7 p.p. Gli ordinativi complessivi mostrano un saldo di +14,9 p.p., mentre quelli esteri raggiungono +23,5 p.p. Nel terzo trimestre 2026, a livello provinciale, l’INPS rileva che nel settore metalmeccanico sono state autorizzate 628.079 ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, in aumento rispetto alle ore autorizzate nel terzo trimestre 2025 (+15,6%) ma in calo rispetto alle ore autorizzate nel secondo trimestre 2026 (-17,6%). Complessivamente (considerando la cassa integrazione ordinaria, quella straordinaria e quella in deroga) nel terzo trimestre 2026 sono state autorizzate 1.382.855 ore di Cassa Integrazione Guadagni nel settore metalmeccanico, in aumento rispetto alle ore autorizzate nel terzo trimestre 2025 (+82,9%) e in aumento rispetto alle ore autorizzate nel secondo trimestre 2026 (+39,3%). Guardando all’intero periodo gennaio-settembre 2026, sono state autorizzate complessivamente 10.149.212 ore di Cassa Integrazione Guadagni nel settore metalmeccanico, in aumento rispetto al periodo gennaio-settembre 2025 (+135,4%).

Moda

Nella filiera moda, il III trimestre 2026 mostra una diffusa debolezza produttiva: il 12,9% delle risposte indica un aumento, il 26,0% stabilità e il 61,1% una diminuzione, con saldo pari a -48,2 p.p. Le previsioni per il IV trimestre restano lievemente negative (-4,1 p.p.): il 24,6% si attende un aumento e il 28,7% una diminuzione. Anche gli ordini complessivi presentano un saldo negativo (-9,0 p.p.), più marcato nella componente estera (-26,1 p.p.). Nel terzo trimestre 2026, a livello provinciale, l’INPS rileva che nel settore moda sono state autorizzate 269.404 ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, in calo sia rispetto alle ore autorizzate nel terzo trimestre 2025 (-1,2%) sia rispetto alle ore autorizzate nel secondo trimestre 2026 (-62,2%). Complessivamente (considerando la cassa integrazione ordinaria, quella straordinaria e quella in deroga) nel terzo trimestre 2026 sono state autorizzate 681.398 ore di Cassa Integrazione Guadagni nel settore moda, in aumento rispetto alle ore autorizzate nel terzo trimestre 2025 (+47,5%) ma in calo rispetto alle ore autorizzate nel secondo trimestre 2026 (-4,4%). Guardando all’intero periodo gennaio-settembre 2026, sono state autorizzate complessivamente 1.806.288 ore di Cassa Integrazione Guadagni nel settore moda, in calo rispetto al periodo gennaio-settembre 2025 (-17,5%).

Chimico-farmaceutico

Nel chimico-farmaceutico, il III trimestre 2026 presenta una diffusa riduzione della produzione rispetto al trimestre precedente: l’82,3% delle risposte indica una diminuzione, il 4,6% un aumento e il 13,1% stabilità, con saldo -77,7 p.p. Gli ordini offrono però indicazioni favorevoli: il saldo è pari a +47,1 p.p. per quelli complessivi e a +39,5 p.p. per quelli esteri. Le previsioni produttive per il IV trimestre indicano un recupero (+57,0 p.p.): il 61,6% si attende un aumento e il 4,6% una diminuzione.

Gomma-plastica

Nei comparti gomma e plastica, nel III trimestre 2026 il 19,8% delle risposte segnala un aumento della produzione e l’80,2% una diminuzione, con saldo -60,4 p.p. Anche gli ordinativi complessivi ed esteri presentano entrambi un saldo di -60,4 p.p. Le previsioni per il IV trimestre risultano invece molto favorevoli: il 96,7% indica un aumento della produzione e nessuno una diminuzione.

Nel terzo trimestre 2026, a livello provinciale, l’INPS rileva che nei settori chimico-farmaceutico e gomma-plastica sono state autorizzate 181.727 ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, in calo sia rispetto alle ore autorizzate nel terzo trimestre 2025 (-50,9%) sia rispetto alle ore autorizzate nel secondo trimestre 2026 (-37,5%).

Complessivamente (considerando la cassa integrazione ordinaria, quella straordinaria e quella in deroga) nel terzo trimestre 2026 sono state autorizzate 287.720 ore di Cassa Integrazione Guadagni nei settori chimico-farmaceutico e gomma-plastica, in calo sia rispetto alle ore autorizzate nel terzo trimestre 2025 (-49,7%) sia rispetto alle ore autorizzate nel secondo trimestre 2026 (-35,2%). Guardando all’intero periodo gennaio-settembre 2026, sono state autorizzate complessivamente 1.256.261 ore di Cassa Integrazione Guadagni nei settori chimico-farmaceutico e gomma-plastica, in calo rispetto al periodo gennaio-settembre 2025 (-30,3%).