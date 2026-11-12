Informazione, pubblicità e influencer: il confine sempre più fragile della credibilità giornalistica

Il problema non è (più) soltanto distinguere una notizia da una pubblicità. È capire quanto quel confine sia diventato sottile, quanto facilmente possa essere superato e quanto questo rischi di erodere il rapporto di fiducia tra giornalisti e lettori.

È stato questo il filo conduttore dell’incontro ospitato al festival Glocal e promosso dalla Fondazione Walter Tobagi, dedicato alle nuove forme di ingerenza che mettono alla prova l’indipendenza dell’informazione: dal Brand Journalism ai contenuti sponsorizzati, fino al ruolo dei social media, degli influencer e degli algoritmi nella diffusione delle notizie. Al centro del corso, la necessità di fornire strumenti critici per riconoscere le distorsioni dell’ecosistema digitale e per trovare un equilibrio tra sostenibilità economica ed etica professionale.

A spiegare il senso del lavoro è stata Rossella Verga, giornalista e presidente della Fondazione Walter Tobagi per il giornalismo, che ha ricostruito il percorso alla base dell’incontro. «Questo corso è la sintesi di un lavoro durato circa un anno e fatto dalla commissione informazione, marketing e pubblicità istituita all’interno dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia», ha spiegato.

L’obiettivo era affrontare in modo organico una materia che spesso viene conosciuta soltanto per frammenti, nonostante le regole siano numerose e le situazioni problematiche siano ormai frequenti nei giornali, nelle televisioni, nelle radio e soprattutto sui social. «Registriamo quotidianamente situazioni che non rispettano il patto di lealtà con il lettore al quale tutti noi siamo chiamati e obbligati», ha sottolineato Verga.

Uno dei nodi centrali emersi – nessuno lo nasconde, anzi – riguarda il rapporto tra giornalismo e sostenibilità economica. Le redazioni lavorano oggi in un contesto in cui le pressioni commerciali possono diventare sempre più forti e il confine tra contenuto editoriale e promozionale rischia di essere meno riconoscibile.

Verga ha richiamato direttamente questo punto: «Le pressioni dei capiredattori, degli uffici marketing e delle varie aziende sono sempre più forti e i giornalisti non sempre sono così pronti a dire: “No, questo non lo posso fare”, oppure: “Sì, lo posso fare, ma in questi termini”».

La conoscenza delle regole diventa quindi uno strumento di tutela professionale, utile per capire fino a dove ci si può spingere e quando invece è necessario fermarsi. «Conoscere la materia può aiutare a districarsi meglio», ha aggiunto Verga, indicando come obiettivo del lavoro quello di offrire «una sorta di bussola».

Una bussola che deve però tenere conto anche di un altro dato: il mondo dell’informazione è cambiato e il sistema editoriale deve continuare a reggersi economicamente. La questione, quindi, non è negare la necessità della sostenibilità, ma trovare una sintesi che non comprometta l’autonomia del giornalista e la trasparenza verso il pubblico.

Il confine tra informazione e pubblicità

Durante il corso sono stati analizzati numerosi casi concreti, tutti tratti dalla realtà e anonimizzati per evitare riferimenti diretti a persone o testate. «Nessuno è immune dai rischi che ci sono oggi per la nostra categoria» hanno sottolineato i relatori.

Tra le situazioni prese in esame ci sono articoli firmati da giornalisti che possono nascondere accordi commerciali non chiaramente dichiarati, oppure contenuti che rispondono a logiche promozionali senza che il lettore riesca a comprenderlo immediatamente. Il problema, in questi casi, non è soltanto la presenza di un interesse economico, ma soprattutto la sua riconoscibilità. Quando un contenuto pubblicitario assume la forma di un articolo giornalistico senza essere chiaramente identificato come tale, il lettore perde uno degli strumenti essenziali per valutare ciò che sta leggendo. Ed è proprio qui che si gioca una parte decisiva della credibilità professionale.

Il nuovo Codice dei doveri

«Spesso i colleghi vagano sul sentito dire. Proprio per questo bisogna conoscere maggiormente il nuovo Codice dei doveri del giornalista, in particolare l’articolo 22, che costituisce il primo riferimento cui attenersi» ha insistito Enrico Parodi, giornalista e relatore del corso insieme a Enrico Parodi, Paolo Marelli e Marco Gentili, richiamando la necessità di fare riferimento alle norme deontologiche aggiornate.

Un richiamo che ha riportato il confronto su un piano molto concreto: prima ancora delle interpretazioni, delle prassi o delle consuetudini di redazione, esiste un quadro deontologico preciso che deve orientare il comportamento professionale.

Un altro terreno particolarmente delicato è quello dei social network.

La separazione tra vita privata e ruolo professionale è diventata sempre più difficile da tracciare, soprattutto quando il giornalista utilizza i propri profili personali per raccontare esperienze, luoghi o prodotti.

Verga ha fatto esempi molto semplici: colleghi che citano l’albergo in cui hanno trascorso una vacanza, il ristorante dove hanno mangiato, oppure le scarpe indossate durante una trasmissione. Il problema non è l’uso dei social in sé, ma il fatto che il ruolo professionale continui ad accompagnare il giornalista anche fuori dall’articolo o dal servizio.

«Il giornalista non smette mai di essere giornalista, quindi è giornalista anche quando posta sui social e di questo deve tener conto», ha ricordato Verga. Anche in questo caso entrano in gioco regole deontologiche, trasparenza e buon senso. Il rischio è che un contenuto personale possa assumere agli occhi del pubblico un valore promozionale o comunque influenzare la percezione di indipendenza di chi lo pubblica. «Bisogna cercare di trovare un equilibrio che non infranga mai il patto con il lettore», ha aggiunto.

Giornalisti e influencer, ruoli da non confondere

Il confronto ha toccato anche il rapporto tra giornalisti e influencer, due figure che oggi condividono gli stessi spazi digitali ma operano secondo logiche differenti. Nel nuovo ecosistema informativo, contenuti editoriali, personali, promozionali e sponsorizzati finiscono spesso sugli stessi canali e con forme molto simili. Proprio per questo diventa importante non confondere ruoli e responsabilità.

«Non dobbiamo mimetizzarci con colleghi che fanno altri lavori, che sono gli influencer», ha osservato Verga. «Fanno quello molto meglio di noi, ma non hanno le stesse regole».

Il giornalista, infatti, opera all’interno di un sistema di obblighi professionali e deontologici che non coincide con quello di chi produce contenuti commerciali o di intrattenimento. «Noi facciamo bene il nostro e lasciamo agli altri la possibilità di fare quello che fanno su basi completamente diverse».

La fiducia resta il capitale più fragile

Il punto di arrivo della riflessione è il rapporto con il pubblico. In un ecosistema in cui le fonti si moltiplicano, gli algoritmi selezionano ciò che viene mostrato e i contenuti sponsorizzati possono assumere la stessa forma di quelli giornalistici, la fiducia diventa uno dei patrimoni più importanti e allo stesso tempo più fragili.

«Ci vuole un attimo a perdere la fiducia del lettore ed è molto difficile poi recuperarla», ha ricordato Verga. È qui che torna centrale la qualità dell’informazione. In un sistema sempre più affollato di contenuti, il valore del lavoro giornalistico sta anche nella capacità di rendere chiaro chi parla, con quale ruolo e con quali eventuali interessi.

Per questo trasparenza, indipendenza e riconoscibilità dei contenuti non sono elementi accessori, ma una parte essenziale della credibilità della professione. «I giornali e in generale i mezzi di informazione in questo momento hanno bisogno più di tutto di contenuti di qualità», ha concluso Verga. «Il giornalista è insostituibile». Elemento positivo evocato è stata anche la grande disponibilità di giornalisti a confrontarsi con la commissione informazione, marketing e pubblicità dell’ordine: «In tanti – hanno spiegato i membri della commissione – hanno risposo all’appello per farne parte. E questo ci ha fato comprendere quanto il tema sia sentito».