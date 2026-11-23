Un ventenne cittadino albanese è stato arrestato il 19 novembre 2026 a Lugano, nell’ambito di un’inchiesta antidroga. Il giovane è sospettato di essere coinvolto in un importante traffico di droga.

Nell’appartamento in cui soggiornava la Polizia Cantonale ha trovato 30 grammi di cocaina e alcune centinaia di franchi ed euro. Al dispositivo ha collaborato il Servizio antidroga della Polizia Città di Lugano e della Polizia comunale Ceresio Sud.

Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, di infrazione alla Legge federale sugli stranieri nonché di riciclaggio di denaro. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri.