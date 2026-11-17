“Umano o non umano? Chi può dirlo?” (La Memoria del Mondo Edizioni), scritto da Luciano Landoni, non è soltanto un titolo che lascia aperti molti interrogativi, ma è anche la chiave di lettura dell’intero volume. L’autore lo dichiara fin dal sottotitolo.

Non si presenta come un esperto, ma come un semplice curioso che si confronta con il tema della rivoluzione digitale e, più nello specifico, con quello dell’intelligenza artificiale.

Nell’introduzione, Giancarlo Piatti sottolinea questo approccio come un pregio. E, in un certo senso, lo è davvero, perché Landoni si pone le domande che ciascuno di noi potrebbe farsi di fronte a una trasformazione tecnologica tanto rapida quanto difficile da decifrare.

UN DIBATTITO POLARIZZATO

Landoni prende atto della polarizzazione che caratterizza il dibattito sull’intelligenza artificiale, ma sceglie di sottrarsi alla contrapposizione tra entusiasti e catastrofisti. Lascia invece spazio alle diverse argomentazioni che emergono dal confuso sottofondo di opinioni, analisi e previsioni che accompagna il fenomeno, senza mai perdere di vista i segnali d’allarme accesi da una tecnologia che sta già cambiando il nostro modo di stare al mondo.

L’autore sa bene che tra le due alternative estreme, diventare schiavi della tecnologia oppure limitarsi a utilizzarla come un semplice strumento, esiste una molteplicità di possibilità per l’essere umano. Almeno fino a quando sarà quest’ultimo a mantenere il controllo.

Non a caso cita il professor Luca Mari, docente della Liuc di Castellanza e dell’Università Cattolica di Milano, tra gli esperti che si occupano di questi temi. Mari osserva che ci troviamo di fronte a «sistemi il cui comportamento dipende non dall’esecuzione di regole imposte mediante programmazione, ma da un addestramento realizzato su grandi quantità di dati».

CONTINUARE A IMPARARE

Parliamo, dunque, di macchine che apprendono. E allora perché dovremmo continuare a imparare se esistono macchine capaci di farlo al nostro posto, in modo più rapido ed efficace? Ha ancora senso esercitarsi per acquisire le capacità necessarie a risolvere problemi quando possiamo affidarne la soluzione a un’intelligenza artificiale?

Landoni parte dagli interrogativi che l’intelligenza artificiale pone al cittadino comune e cerca le risposte nelle riflessioni degli esperti, attingendo a saggi, convegni, articoli di giornale, encicliche papali e incontri pubblici.

Ne emerge un confronto aperto, nel quale le certezze sono poche e le domande continuano a moltiplicarsi. Basti pensare al mondo del lavoro e alle trasformazioni già in atto sotto la spinta delle reti neurali. I licenziamenti annunciati e attuati da colossi come Google e Meta, ma anche le successive assunzioni e la ridefinizione delle competenze richieste, mostrano quanto il quadro sia complesso e contraddittorio.

IL RISCHIO DI DELEGARE ALLE MACCHINE

E che cosa accade quando il potere decisionale viene progressivamente delegato a sistemi artificiali capaci di incidere sugli assetti organizzativi delle imprese e, più in generale, della società? «Il pericolo di sminuire il valore e il significato stesso dell’etica del lavoro diventa sempre più rilevante e la velocità di questa crescita esiziale aumenta esponenzialmente», osserva Landoni.

Il rischio è che il confine tra uomo e macchina si assottigli sempre di più, fino a lasciare spazio a un sapere senza corpo e senza morale, privo di limiti e di legami. È una prospettiva che l’autore affronta anche attraverso il richiamo al documento «Quo vadis, humanitas?» della Commissione teologica internazionale, inserendo la riflessione sull’intelligenza artificiale in un orizzonte più ampio, che investe il significato stesso dell’essere umano, la sua libertà e la sua responsabilità.

UN CONFINE LABILE

Non si tratta, dunque, soltanto di capire che cosa le macchine saranno in grado di fare, ma di interrogarsi su ciò che gli esseri umani vorranno e sapranno continuare a fare, senza rinunciare alla propria autonomia di giudizio.

Il libro di Landoni, che privilegia un approccio filosofico più che scientifico, è, per usare le parole dello stesso autore, «un mosaico di tessere». Un mosaico che non pretende di offrire risposte definitive, ma aiuta il lettore a orientarsi riportando al centro le questioni fondamentali sollevate dall’intelligenza artificiale.

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“Umano o non umano? Chi può dirlo?” sarà presentato mercoledì 18 novembre alle 21 allo Spazio Libero di Materia

Materia si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.