Intelligenze artificiali e giornalismo, la lezione di Puliafito: “Delegare sì, ma il tasto pubblica lo premi tu”

Non è la dimostrazione dell’effetto wow, ma il racconto di come si arriva alla fine di un percorso con un prodotto giornalistico pronto. È l’impostazione delle due lezioni che Alberto Puliafito, direttore di Slow News, ha tenuto a Glocal, il festival del giornalismo digitale organizzato da VareseNews. Puliafito, che si presenta come un formatore e non come un «piazzista di intelligenze artificiali», precisa di non essere pagato da nessuna azienda del settore e di voler insegnare a usare gli strumenti in modo efficace, costruendo le lezioni anche dal vivo.

Il metodo prima degli strumenti

Il primo giorno è servito a fissare le basi: i modelli cambiano ogni tre mesi e le funzioni cambiano nome e posto, ma un metodo resta. Si sceglie il modello, si scrivono le istruzioni, si costruiscono le skill, cioè i «mestieri» che la macchina deve avere, e si organizza il lavoro in progetti, i «faldoni» di un cliente, di un’inchiesta o di un articolo. Tutto deve essere portabile e salvato fuori dalla macchina, con un backup dei materiali che hanno davvero valore, in modo da poter cambiare strumento e ripartire.

Per dimostrarlo, Puliafito ha registrato la lezione con il telefono, ha dato la trascrizione a Claude e in un quarto d’ora ha ottenuto un video di sintesi di meno di due minuti, mostrato senza averlo visto prima: i modelli, le regole d’oro, l’inutilità dei rilevatori di IA. Il risultato, ha ammesso, è più bello e più veloce di quanto avrebbe saputo fare lui, e questo pone problemi che «non riguardano le AI, ma il mondo in cui vogliamo vivere». Tra le regole d’oro ripetute: sei tu al comando, ogni risposta vale quanto un’email anonima e va verificata, il tasto invia lo premi tu, serve un assistente che dica quando sbagli e che non faccia adulazioni.

Proteggere i dati, senza doppi standard

Sul rischio per i dati Puliafito invita a una valutazione ragionata, senza paranoie. Una fonte riservata non va caricata sulle macchine ma neppure inviata per mail o WhatsApp: l’intervista va su un computer scollegato dalla rete. Ha però criticato i doppi standard di chi teme le IA ma conserva tutto in un servizio cloud o usa password banali. Se si collegano le macchine a drive o posta, ha consigliato di creare un drive nuovo e vuoto da dedicare a questo scopo.

Un project manager a portata di voce

Il caso mostrato in diretta è il calendario dell’avvento di Slow News: 24 interviste da preparare, le prime dieci entro il 28 novembre e le altre quattordici entro il 10 dicembre. Puliafito ha chiesto a voce a Claude di analizzare il proprio calendario, senza mostrare i dettagli degli impegni, e di proporre 24 slot da mezz’ora in una tabella, senza inserirli. L’agente ha rispettato i vincoli (niente weekend, un giorno fuori Milano escluso, 8 dicembre escluso) e ha ricevuto in diretta la correzione sul 9 dicembre, giorno del compleanno, che da quel momento non verrà più proposto.

Poi un foglio di calcolo con le date, i blocchi di interviste e lo stato di ogni intervistato, una tabella di marcia con le scadenze di contatto e tre bozze di messaggio: per i conoscenti su WhatsApp, per chi si conosce via mail, per i contatti a freddo, già salvate come bozze in Gmail. Puliafito aveva fornito una decina di nomi e chiesto alla macchina di trovarne altri settanta simili; alcuni li sceglierà e altri scarterà. Quando il risultato non convince, ha spiegato, non basta dire «non va bene»: come con uno stagista, si commenta il lavoro, perché la macchina possa migliorarlo.

Delegare, ma non tutto

La delega, ha detto, varia: la gestione del calendario è quasi totalmente affidata alla macchina, controllata una volta a settimana. Per la newsletter su Internazionale la ricerca delle fonti è delegata in buona parte, ma la macchina deve citare solo fatti verificabili con link, lasciare tra parentesi quadre gli spazi per l’esperienza personale e non usare comunicati delle aziende. La curatela delle notizie in breve è delegata all’80%. Più si vuole delegare, più le regole devono essere stringenti, e prima della pubblicazione c’è sempre un controllo umano.

A dimostrazione, Puliafito ha mostrato un refuso scappato nella newsletter del giorno prima: non aveva fatto il controllo finale sulla mail di prova, perché non può collegare la macchina allo strumento di invio di Internazionale. Ha mostrato anche come una bozza della macchina sia stata modificata da lui, con un titolo diverso, un link scelto a mano, un finale aggiornato e una considerazione sulla simmetria delle regole sui chip tra Stati Uniti e Cina.

L’inchiesta sul data center di Magenta

Il secondo esempio è un’inchiesta in corso, sul progetto di data center sull’area dell’ex Novaceta di Magenta, a due chilometri e mezzo da casa sua. Si è fatto aiutare dalla macchina per una ricerca sulle proteste nel mondo e per scaricare i documenti pubblici della valutazione di impatto ambientale, circa 159 pdf, che ha raccolto in un notebook consultabile solo sulle fonti caricate e condiviso con i cittadini. La sintesi, in linguaggio semplice, elenca le criticità sollevate da cittadini e comitati, tra cui rumore, consumi elettrici, isola di calore, circa 141 motori a gasolio, impatto sul parco del Ticino e poca trasparenza.

Dalla ricerca sono nate domande per amministrazione comunale, Terna e proponente. Puliafito ha citato i circa 82 gigawatt di richieste di allaccio, a fronte di una previsione di attivazione di 1,5-2 gigawatt nei prossimi anni, rispetto ai 300 megawatt di Magenta, e una domanda alla Regione Lombardia: se i data center vengono costruiti nelle aree dismesse, si è riflettuto sul fatto che possano diventare bersagli militari? In diretta ha chiesto alla macchina se nei documenti ci fosse qualche dubbio sugli usi militari: nessuno. Ma ha rilevato che i progetti non prevedono vincoli di informazione sui soggetti che useranno i dati. Per lui la domanda finale, a cui le risposte sono vaghe, è perché si costruiscano.

Il lavoro di raccolta e sintesi, ha ricordato, è sempre stato il cuore del giornalismo: nessuno prima leggeva a mano 159 documenti. Ogni frase dell’articolo sarà verificata e poi editata, mentre sarà l’incontro con il vice sindaco in sala giunta a restare umano.

Verificare, trascrivere, tagliare

Sulle interviste, Puliafito ha spiegato che usa le trascrizioni automatiche, con un’accuratezza tra l’80% e il 95%, e che nella skill ha scritto che la macchina deve segnalare i punti da verificare sull’audio. Tra gli strumenti, anche gratuiti, ha citato Whisper, Pinpoint e NotebookLM. Un consiglio: usare la macchina per comprimere e non per espandere, perché a chiederle di aprire tutte le parentesi possibili si finisce con un anno di copertura giornalistica. Un altro: non chiedere alle macchine di spiegare come funzionano, perché possono inventare, ma leggere i manuali, ed evitare di discutere con loro su ciò che hanno promesso.

AI Act e responsabilità

Puliafito ha letto l’articolo 50 dell’AI Act come una fiducia riconosciuta al giornalismo: con una revisione umana non c’è l’obbligo di indicare l’uso dell’IA, salvo i deepfake. Per essere in regola, ha detto, basta fare il lavoro di sempre: non pubblicare nulla che non sia stato verificato in modo indipendente, o attribuire chiaramente ciò che non lo è. Ha raccontato di aver usato un proprio clone digitale in un servizio televisivo, per ragioni pratiche, spiegando che non va usato a caso, e di aver tagliato con l’aiuto della macchina un video da dieci a sette minuti, sacrificando una metafora a cui teneva.

Il messaggio finale: le macchine servono per il lavoro di bassa manovalanza, per liberare tempo da dedicare a ciò che non si vuole delegare, come intervistare la gente di persona. E, ha aggiunto, l’obiettivo non è lasciare a casa le persone, ma farle lavorare con meno tensione.