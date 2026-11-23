Un mistero del passato, le arie dell’opera lirica e il fascino della Varese d’epoca. Venerdì 27 novembre, alle 20.45, la Biblioteca Comunale “Antonio Zanoletti” in piazza Don Gandini a Bodio Lomnago ospita la presentazione del romanzo “La ladra dell’elisir” di Roberta Lucato.

L’evento si inserisce nel programma di serate culturali e momenti di aggregazione previsti per la stagione autunnale dell’associazione “Amici di Filippo”, realtà attiva sul territorio che propone l’appuntamento insieme alla biblioteca e con il patrocinio del Comune di Bodio Lomnago.

Il romanzo, pubblicato da Macchione Editore, porta la narrazione ai primi del Novecento, nel cuore della Belle Époque varesina. In quel periodo la Città Giardino rappresenta una meta di riferimento per il turismo d’élite. Le note de L’elisir d’amore e la voce del celebre tenore Francesco Tamagno, con villa a Varese in quel di Giubiano, risuonano a inizio Novecento nel Teatro Sociale. L’atmosfera festosa è turbata da movimenti sospetti dietro le quinte. Un furto clamoroso, un omicidio cruento, casi mai risolti gettano ombre sui caldi pastelli autunnali della Città Giardino, meta prediletta del turismo d’élite.

A investigare è chiamato il giudice Gagliardi, che con l’aiuto del maresciallo Ranzini dovrà destreggiarsi tra rancori mai sopiti, intrighi famigliari e segreti ben custoditi. Un autentico rompicapo.

L’autrice dell’opera, Roberta Lucato, vive e lavora in provincia di Varese. Oltre alla professione di bibliotecaria e giornalista pubblicista, cura la rubrica “Accadde 100 anni fa” sulle pagine del quotidiano La Prealpina. Nel corso degli anni ha pubblicato diversi saggi storici focalizzati sul territorio locale – tra i quali Processi per stupro, Contrabbandiere mi voglio fare e Varese tra Expo e Belle Epoque – oltre a una serie di romanzi gialli riconosciuti in vari concorsi letterari, come Saluti da Lugano, La Donna Sapiente e il delitto della decima Cappella, La Voce di Belforte e Lo spirito dell’Excelsior. Delitto al Grand Hotel di Varese.

A guidare il pubblico nel confronto con la scrittrice sarà Alessandro Fumagalli nel ruolo di moderatore. L’incontro è ad ingresso libero.