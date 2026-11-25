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Un uomo è stato investito nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 novembre, in viale Borri a Varese.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.45, all’altezza del civico 110, mentre l’uomo stava attraversando la strada. Immediata la richiesta di soccorso, con l’allarme inizialmente scattato in codice rosso. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Varese e un’automedica. D

opo le prime cure prestate dai sanitari, le condizioni del ferito sono risultate meno gravi di quanto inizialmente temuto. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Varese.

(Foto di archivio)