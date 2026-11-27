Ispra
Ispra accende il Natale: 8 dicembre tra mercatini, Babbo Natale e musica gospel
Dal mattino stand gastronomici, laboratori per bambini, accensione dell’albero in via Piave e concerto dei Greensleeves Gospel Choir
A Ispra l’atmosfera del Natale è alle porte. Martedì 8 dicembre il paese si accende per una giornata di festa dedicata al periodo più felice dell’anno.
La manifestazione inizia alle 10:00 con i mercatini natalizi lungo via Banetti e via Marconi. Sempre dalla stessa ora, al centro polivalente comunale in via Madonnina del Grappa 30, l’associazione Avi Camminiamo Insieme Aps propone il mercatino di beneficenza.
Alle 12:00 in piazza Locatelli aprono gli stand gastronomici dedicati ai sapori delle feste. Il menù propone polenta, vin brulé e dolci, a cura della Pro Loco e dell’Associazione Genitori.
Nel pomeriggio appuntamento col momento più atteso dai più piccoli: l’arrivo di Babbo Natale alle 14:45, insieme a laboratori e attività con gli elfi. Alle 16:45 in via Piave si svolge la tradizionale accensione dell’albero di Natale, accompagnata dalla partecipazione della banda.
Il programma si conclude alle 17:45 nella Chiesa di San Martino Vescovo con il concerto dei Greensleeves Gospel Choir. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra le associazioni e le realtà del territorio insieme all’amministrazione di Ispra e all’assessore agli Eventi e al Turismo Alessandra Caravati.
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