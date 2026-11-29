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Nuova e straordinaria impresa dell’Italia che gioca a tennis. La nazionale guidata dal capitano Filippo Volandri conquista di nuovo la Coppa Davis, e lo fa per la quarta volta consecutiva, la quinta totale con quella leggendaria del ’76. Un filotto incredibile di successi, la certificazione del livello assoluto raggiunto e mantenuto dal tennis azzurro, capace ogni volta di trovare nuovi protagonisti per conquistare l’Insalatiera d’argento. (foto FITP)

E il bello è che ogni volta l’Italia ha trovato protagonisti nuovi. A Bologna, senza l’infortunato Jannik Sinner, i due maggiori artefici del successo sono stati Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori che come nei due turni precedenti (Corea del Sud e Repubblica Ceca) sono risultati decisivi anche nella finalissima contro la Spagna di Carlos Alcaraz.

Musetti ha prima battuto in rimonta il giovane talento Jodar (6-7, 6-2, 6-1), poi ha disputato anche il doppio con lo specialista Vavassori, perché nel frattempo Alcaraz ha vinto il proprio singolare su un Cobolli coraggioso ma davvero senza più energie. E per il terzo confronto su tre in queste finali di Davis, a decidere è stato proprio il doppio.

Alcaraz è sceso comunque in campo accanto a Marcel Granollers, ex numero 1 al mondo di doppio ma la coppia italiana si è dimostrata più affiatata e concreta. Il primo set è stato quasi tutto favorevole agli azzurri: due break e 6-2 per l’Italia. Più duro il secondo parziale: Muso e Wave hanno sempre tenuto il servizio con autorità mentre gli spagnoli hanno fatto più fatica. Nell’undicesimo gioco però tutto è sembrato crollare: da 40-0 azzurro a set point spagnolo ma lì è arrivata l’ennesima prova di forza italiana. Vinto quel game, nel successivo è arrivato il break completato poi con il turno di servizio di Vavassori.

Sull’ace finale tutto il gruppo azzurro si è riversato in campo a partire da Berrettini (decisivo nel doppio nei quarti di finale con la Corea) e Darderi, convocato senza giocare. In tribuna anche il nostro Mattia Bellucci, altro alfiere di un movimento azzurro che continua a vivere un sogno, pure senza il proprio campione più forte, Jannik Sinner, che trascinò la squadra nel ’23 e ’24 ma non ha giocato le ultime due edizioni.