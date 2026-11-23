C’è il profumo di un’epoca che ha cambiato abitudini, sogni e quotidianità, raccontata non soltanto attraverso i dischi e i complessi beat, ma dentro le case, le strade e i gesti di chi la stava attraversando.

È questo il cuore del viaggio proposto da Ivano Bertin nel volume «Castiglione Olona. Gli anni ’60. Storie e racconti oltre la musica», al centro dell’incontro in programma giovedì 26 novembre 2026 alle 21 a Inarzo, nella sala polivalente di via Papa Giovanni XXIII 1, con ingresso libero e moderazione di Emiliano Pedroni.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Inarzo attraverso l’assessorato alla Cultura, porta sul territorio una narrazione in cui scrittura e arti visive si intrecciano strettamente. Il libro non si ferma alla superficie degli anni Sessanta ma scava nella memoria e nelle pieghe più intime del vissuto, con una scrittura chiara e diretta unita a disegni che accompagnano il lettore lungo un percorso quasi cinematografico, attraversato anche da una sottile malinconia.

Il volume guarda in particolare alle trasformazioni sociali, ai costumi e alla vita quotidiana di Castiglione Olona in quel decennio cruciale, usando la musica come sfondo e collante emotivo per mettere a fuoco come si viveva e quali fossero le aspirazioni dei giovani durante il boom economico. Un taglio coerente con il percorso di Bertin, nato a Piove di Sacco nel 1948 da genitori contadini emigrati in Lombardia e poi stabilitosi in provincia di Varese, oggi residente e attivo a Bodio Lomnago.

Formatosi fin da ragazzo nello studio del pittore «Rafca» e al corso professionale d’arte di Arcisate con Luigi Brunella, Bertin ha affiancato all’attività pittorica – che lo ha visto esporre in numerose personali in Italia e all’estero e ricevere diversi riconoscimenti, tra cui il premio Pintadera a Bodio Lomnago nel 2024 – il lavoro di modellista nella pelletteria per l’alta moda, esperienza che ha affinato la sua attenzione per i volumi, la materia e il dettaglio. Nella scrittura ha già affrontato la memoria e il territorio anche con «Mi chiamo Silvano. Storie e racconti oltre il bosco», pubblicato da Pietro Macchione Editore.

La serata di giovedì 26 novembre a Inarzo diventa così l’occasione per mettere a confronto parole, immagini e ricordi condivisi, che offrono al pubblico uno sguardo ravvicinato su come memoria individuale e storia locale continuino a dialogare nel presente.