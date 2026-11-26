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Ricordo che all’epoca questo disco non mi impressionò molto, tanto che non comperai nemmeno il vinile: il nostro veniva da tre album in formidabile crescendo, e questo non mi sembrava all’altezza del precedente e bellissimo Late For The Sky. Se poi consideriamo che il disco seguente sarebbe stato l’incredibile Running On Empty, mi sembra sia legittimo dire che questo stesse un gradino sotto. Ma siccome stiamo parlando di un grandissimo protagonista di quegli anni, nella sua fase creativa migliore, non vi deve stupire se mettiamo The Pretender fra questa cinquantina di migliori album del 1976. Per lui era un periodo molto buio, dato che sua moglie Phyllis era morta per una “overdose volontaria”: Here Come Those Tears Again, composta insieme alla suocera Nancy, è dedicata a lei. Un album da 4 stelle fra due album da 5, quindi, e se devo parlare personalmente, quando lo ascolto salto Linda Paloma. Ma risentito dopo decenni tiene bene, e come già detto il “fratellino Jackson” sarebbe tornato alla grandissima di lì a poco.

Curiosità: il brano che dà il titolo all’album, traducibile con “il simulatore” è considerato da alcuni il suo migliore in assoluto. Jackson spiegò che non era del tutto autobiografico, ma si riferiva a una generazione che aveva rinunciato ai propri sogni a favore del materialismo.

La rubrica 50 anni fa la musica