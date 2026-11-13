Jago al MA*GA incontra Wildt, il maestro di cui si è innamorato vent’anni fa

Al Museo MA*GA di Gallarate arriva Jago, uno degli scultori italiani contemporanei più conosciuti, con una mostra che mette le sue opere in dialogo con alcuni grandi maestri del Novecento. Ma per l’artista questa esposizione ha anche un significato personale: ritrovarsi accanto alle sculture di Adolfo Wildt, un maestro di cui si è innamorato artisticamente oltre vent’anni fa e che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua formazione. Un incontro tra generazioni che per Jago rappresenta anche un motivo di profonda gratitudine. La mostra Jago. Corpi esposti, curata da Tommaso Zijno, apre al pubblico domenica 15 novembre e sarà visitabile fino al 4 aprile 2027. Un progetto che attraversa oltre un secolo di storia dell’arte e che mette a confronto le sculture di Jago con le opere di Adolfo Wildt, Emilio Vedova, Salvatore Scarpitta e Marinella Pirelli. Foto di Alessandro Bachiorri

Jago e Wildt, l’incontro con il maestro amato da oltre vent’anni

Il rapporto con Wildt è uno degli aspetti più significativi dell’esposizione. Jago ha raccontato di essersi innamorato delle opere dello scultore milanese più di vent’anni fa, quando ancora stava costruendo il proprio percorso artistico. Wildt è stato per lui un grande maestro, un riferimento capace di influenzare il suo modo di guardare alla scultura e alle possibilità espressive del marmo. Oggi, a distanza di tanti anni da quella scoperta, poter vedere le proprie opere esposte accanto a quelle dell’artista che ha tanto ammirato rappresenta un traguardo speciale. Un confronto che Jago vive con gratitudine, ma anche come un’occasione per mettere in relazione due modi di interpretare la materia, il corpo e la condizione umana. Ed è proprio questo dialogo a costituire il cuore della mostra gallaratese, costruita non come una semplice esposizione delle opere dello scultore contemporaneo, ma come un percorso in cui lavori realizzati in epoche diverse si incontrano e si interrogano a vicenda.

Il corpo umano racconta la guerra, la fragilità e la spiritualità

Il tema che lega le opere esposte è quello del corpo umano, osservato nella sua fragilità ma anche nella sua capacità di raccontare il potere, la violenza, la spiritualità e le contraddizioni della società. Il percorso si sviluppa in tre sale e si apre con Excalibur, una mitragliatrice scolpita nel marmo da Jago. Un’immagine che richiama la guerra e la violenza contemporanea, messa in relazione con L’urto di Emilio Vedova, opera segnata dal dramma della Seconda guerra mondiale, e con Bush Master n.2 di Salvatore Scarpitta, dove le bende evocano ferite, protezione e sofferenza. Nella seconda sala si trova uno dei confronti più attesi: il San Francesco di Adolfo Wildt dialoga con Habemus Hominem di Jago.

Quest’ultima scultura nasce dal ritratto di papa Benedetto XVI, inizialmente rappresentato con i paramenti pontifici. Dopo la rinuncia al pontificato di Joseph Ratzinger, Jago ha deciso di intervenire nuovamente sull’opera, eliminando i simboli del potere religioso per lasciare emergere la figura di un uomo anziano, segnato dal tempo e dalla propria umanità. Un lavoro che trova una particolare vicinanza con la ricerca spirituale di Wildt, nel quale il marmo sembra perdere peso e trasformarsi in qualcosa di più leggero, quasi immateriale. A completare questa sezione è Indumenti, il film di Marinella Pirelli che documenta la vestizione di Carla Lonzi da parte di Luciano Fabro, aggiungendo un’altra riflessione sul rapporto tra corpo, identità e sguardo degli altri.

Un bambino avvolto in un sudario nell’opera inedita di Jago

Particolarmente intensa è l’ultima sala, dove viene presentata For a Piece of Real Estate, una scultura inedita di Jago che raffigura un bambino avvolto in un sudario. Un’immagine che porta il visitatore davanti alle conseguenze più drammatiche della guerra e pone una domanda sul valore della vita umana rispetto al possesso di un territorio. Accanto a quest’opera trova spazio la Mater Purissima di Wildt, una figura materna che richiama il tema della protezione e rende ancora più evidente la vulnerabilità del bambino. Il confronto tra le due sculture, lontane nel tempo ma vicine nella sensibilità, riassume uno dei messaggi principali dell’intera esposizione: l’arte può cambiare linguaggio e forma, ma continua a interrogarsi sulle stesse grandi questioni dell’esistenza.

Una mostra tra Gallarate e Milano

Jago. Corpi esposti è promossa dal Museo MA*GA insieme a Regione Lombardia e alla Città di Gallarate. Il progetto coinvolge anche Milano, dove a Palazzo Lombardia è stata inaugurata il 12 novembre l’installazione Acqua, visitabile fino al 10 gennaio 2027. L’opera, composta da trenta lastre di marmo e accompagnata da un video in stop-motion, esplora il rapporto tra la solidità della materia e il trascorrere del tempo. A Gallarate, invece, l’attenzione si concentra soprattutto sulla dimensione umana della scultura e sulla possibilità di far dialogare artisti di epoche differenti. Con l’apertura della mostra dedicata a Jago, il MA*GA inaugura anche il nuovo allestimento delle proprie collezioni, Il Museo delle Correnti, e l’esposizione Secondo Leopardi. Dalla poesia all’arte contemporanea, organizzata in occasione di Duemilalibri.

Orari e informazioni per visitare la mostra

Jago. Corpi esposti sarà visitabile al Museo MA*GA di Gallarate, in via Egidio De Magri 1, dal 15 novembre 2026 al 4 aprile 2027. Il museo è aperto dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Il biglietto intero costa 14 euro, il ridotto 12 euro, mentre il biglietto open costa 16 euro. Sono previste visite guidate ogni domenica alle 16.30. Ulteriori informazioni sul sito www.museomaga.it.