Kaleon cambia governance: Giberto Borromeo presidente, ad Séverine Lanthier

Cambio ai vertici di Kaleon, la società della famiglia Borromeo attiva nella gestione e valorizzazione di patrimoni artistici, naturali e museali. Il consiglio di amministrazione, riunito il 13 novembre, ha nominato all’unanimità Giberto Borromeo Arese Borromeo nuovo presidente, dopo la scomparsa di Vitaliano Borromeo Arese Borromeo. Già consigliere, Giberto assume l’incarico con effetto immediato e resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2027, scadenza dell’attuale consiglio. (nella foto Isole Borromee, patrimonio di kaleon )

LANTHIER ALLA GUIDA OPERATIVA

La riunione ha segnato anche un passaggio nella guida operativa. Davide Molteni ha lasciato, per ragioni personali, gli incarichi di amministratore delegato e consigliere dopo oltre quindici anni di attività. Al suo posto il cda ha cooptato Séverine Lanthier, affidandole immediatamente le deleghe già attribuite al predecessore. La nuova amministratrice delegata resterà in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti.

LA STRATEGIA DI CRESCITA

Lanthier porta in Kaleon oltre vent’anni di esperienza internazionale, maturata in ruoli di responsabilità in Lagardère Travel Retail e Kering-Gucci. Il suo arrivo accompagna un cambio di passo nella strategia del gruppo, quotato su Euronext Growth Milan. Il nuovo presidente ha indicato tra le priorità l’ampliamento della piattaforma in Italia e all’estero, anche tramite concessioni e acquisizioni, e il rafforzamento dell’esperienza di visita nei siti gestiti.

CONTINUITÀ E GOVERNANCE

Il consiglio ha ricordato il contributo di Vitaliano Borromeo alla tutela del patrimonio delle Terre Borromeo e alla crescita della società fino alla quotazione. Nella stessa seduta ha inoltre aggiornato le procedure su informazioni privilegiate, internal dealing e registri degli accessi, per recepire le novità del Listing Act europeo. Una transizione che combina continuità familiare nella presidenza e un profilo manageriale internazionale alla guida delle attività.

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