Kamagate alla Bud Spencer, Nikolic alla Wes Matthews

In questo spazio troverete – dalle 12 circa di domenica – la nuova puntata del podcast “Dal Parquet” dedicata alla partita tra Reggio Emilia e Openjobmetis. Giovedì torna invece “Luci a Masnago” in diretta su Radio Materia alle 14.45.

Galleria fotografica Unahotels Reggio Emilia – Openjobmetis Varese 84-99 4 di 23

DUKE 6,5 – Partita più conservativa rispetto a quelle del recente passato, ma comunque discreta a differenza di Atene. Trova un’unica tripla ma nel momento giusto, poi fa divertire i compagni distribuendo le munizioni per il tiro a segno: 8 assist per il Duca.

MCDOWELL-WHITE 7 – Prima partita in Serie A e primo scorcio sull’importanza che può avere il canguro su questa squadra. Entra, segna da 3, manda a canestro Kamagate. Mostra un’autonomia ben più ampia rispetto ad Atene, restando in campo per 17′ nei quali dà ordine alla manovra, costruisce qualcosa per sé, piega anche le gambe in difesa. Insomma, prende finalmente tra le mani il timone del vascello biancorosso.

NIKOLIC 8 – Non gli basta essere di nuovo decisivo, non gli basta trasformarsi ancora in “Mister 100%” (dal campo: poi lascia due liberi sul ferro ma chi se ne frega…). No: Stefan Nikolic da Belgrado vuole anche prendersi la copertina delle migliori azioni di tutto l’anno confezionando un canestro che, da queste parti, avevamo visto fare solo a un signore molto poco timido e molto dotato di fantasia, Wes Matthews. Per altro – se ci ricordiamo bene – in un All Star Game e non in campionato. Palleggio nel traffico, auto assist facendo rimbalzare la palla sul tabellone e canestro da sotto. Lo facesse Doncic, lo trasmetterebbero anche in Papuasia.

HALE 8 – Il Cacciatore ha il fucile tirato a lucido e le pallottole di marca buona. Firma la prima parte di gara con tre canestri pesanti, poi ne tiene un paio per ravvivare Varese nel momento di stanca, infine – del resto è sabato sera – si dà al divertimento. Assist luminosi ai compagni, cinema con Kamagate davanti alle telecamere. Frizzantissimo.

LIBRIZZI 6 – Sei punti e un momento di nervoso ai massimi perché, in fin dei conti, gli arbitri gestiscono bene l’intera partita salvo accanirsi sul capitano. Palla persa per piede che probabilmente non era sulla linea, “tranvata” di Barford che diventa fallo suo ed ecco partire la trebisonda. Fallo tecnico e panchina. Meglio stavolta che in altre occasioni con la partita in bilico, dai.

KAMAGATE 8 (IL MIGLIORE) – Senza compare Renfro accanto a sé, decide di fare reparto da solo e travolge il comparto lunghi di Reggio Emilia come un novello Bud Spencer. Ventuno punti, presenza solida a rimbalzo e soprattutto vero omone d’area: il tabellino segnala due stoppate ma la sua presenza costringe gli assaltatori reggiani a tirare sempre con qualche patema d’animo. Dopo l’utilizzo improprio con Udine da parte di Kastritis, Isma viene usato come prevede il manuale del pivottone e l’impatto è devastante.

MVP Confident anche per i lettori della #direttaVN

ROBY 6 – Resta a lungo nell’elenco delle comparse, dei nomi che si leggono solo in fondo ai titoli di coda. Anche con una dose di scarogna, quando scivola su un adesivo rischiando di spaccarsi e lasciando così libero Severini per la tripla. Nell’ultimo quarto, infine, colleziona qualche giocata utile e in bello stile: la gita è festosa, vada per la sufficienza.

IKANGI 6 – Senza squilli in attacco, però garantisce una buona tenuta in difesa e un bel bottino a rimbalzo, 5 in 16′. Kastritis si fida della sua sostanza e gli dà fiducia.

LADURNER E VILLA S. V.