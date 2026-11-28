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Si chiude con una bella vittoria in amichevole il breve ritiro in quota della Openjobmetis: la squadra di Kastritis batte 80-72 la Bertram Tortona nell’incontro disputato all’ora di pranzo a Gressoney St. Jean, la località della Valle d’Aosta che da diversi anni ospita la società biancorossa per qualche giorno.

L’incontro serviva soprattutto per far girare le gambe e per non perdere il classico “ritmo partita”, e si è disputata sulla “distanza” dei 32′ (quattro quarti da 8′ ciascuno) anche per via delle assenze. Kastritis non poteva utilizzare gli infortunati Della Valle e Ladurner e ha centellinato l’impiego di Alviti, alle prese con qualche acciacco alla schiena che non preoccupa lo staff. Fioretti era senza Alibegovic e Olejniczak (impegnati con Bosnia e Polonia) e ha tenuto a riposo Pecchia.

A prendersi la scena e gli applausi – circa 200 spettatori, diversi fans biancorossi saliti sino alla Sport Haus – è stato soprattutto Ismael Kamagate che, nei panni dell’ex di turno, ha segnato 23 punti risultando il miglior marcatore della partita. Doppia cifra anche per Roby (11) mentre Renfro – osservato speciale – ha mostrato buone cose al rientro in partita dopo l’infortunio patito ad Atene.

La gara è stata sempre equilibrata: Varese ha trovato il vantaggio nella prima metà con Kamagate e con le triple di Librizzi, ma Tortona ha sempre rintuzzato gli scatti in avanti chiudendo a -2 (39-37) alla pausa lunga. La Bertram ha poi provato l’allungo con Vital e Maddox (+5) una prima volta e con Gorham e Durham una seconda inframezzate da un controparziale biancorosso con Roby ed Hale. Sotto di 3 alla terza pausa (54-57) la OJM è tornata a condurre con Librizzi dalla lunetta e con una tripla di Duke, ampliando leggermente il distacco sino all’80-72 finale, rifinito da Ikangi.

Ora per i biancorossi una breve pausa, poi da lunedì si inizierà a pensare sul serio al prossimo e attesissimo impegno: il derby di domenica 6 dicembre a Desio (ore 16) contro una Cantù profondamente rinnovata in panchina e in campo.

OPENJOBMETIS VARESE – BERTRAM TORTONA 80-72

(21-17; 39-37; 54-57)



VARESE: Alviti, Duke Jr. 5, Villa 2, McDowell-White, Nikolic 4, Hale 11, Librizzi 9, Renfro 8, Kamagate 23, Roby 11, Ikangi 7, Basualdo. All.: Kastritis.

TORTONA: Eboua 4, Vital 13, Hubb 3, Gorham 11, Bortolani 12, Maddox 12, Gazzotti 1, Jallow 8, Durham 4. All.: Fioretti.