Kastritis: “Aggressivi e concentrati fin dall’inizio. È la mentalità giusta”

In questo spazio troverete – dalle 12 circa di domenica – la nuova puntata del podcast “Dal Parquet” dedicata alla partita tra Reggio Emilia e Openjobmetis. Giovedì torna invece “Luci a Masnago” in diretta su Radio Materia alle 14.45.

Galleria fotografica Unahotels Reggio Emilia – Openjobmetis Varese 84-99 4 di 23

KASTRITIS 1 – «Prima di tutto faccio le congratulazioni e do merito ai miei ragazzi per questa sera. Si è visto fin dal primo possesso che siamo scesi in campo con la giusta mentalità e la giusta aggressività, con orgoglio e con una super concentrazione verso quella che dovevamo fare specialmente in difesa. Abbiamo avuto personalità e l’orgoglio di difendere uno contro uno con aggressività soprattutto a guardia del nostro ferro ed è quello che dovremo fare da qui in avanti per tutto il resto della stagione».

KASTRITIS 2 – «Mi è piaciuto molto quello che siamo riusciti a dimostrare, la prestazione che siamo riusciti a fare stasera specialmente dopo quella difensiva contro il Peristeri. Dobbiamo dimostrare a noi stessi, e soltanto a noi, che possiamo essere consistenti e continui nel corso della stagione e dovremo ripeterci a partire già dalla prossima gara che giocheremo contro Venezia»,

KASTRITIS 3 – «Vogliamo ringraziare i nostri tifosi per la loro presenza e per il loro supporto anche a Reggio Emilia. Sono stati davvero fantastici e sono stati connessi, uniti con i nostri giocatori supportandoli dall’inizio alla fine».

KASTRITIS 4 – «Abbiamo un gruppo di ragazzi con personalità forti e sono i primi a non essere contenti quando le prestazioni non vanno in un certo modo. La stagione è lunga e ci saranno tante lezioni da imparare ma la cosa importante è che quando ti stabilisci su un livello di performance devi essere in grado di mantenerlo. Voglio vedere questo da qui in avanti: non importa se vinceremo o perderemo ma voglio vedere che i miei giocatori restino su questo livello di intensità, di orgoglio e di aggressività. In questo modo sarò soddisfatto a prescindere da quello che sarà il risultato finale. Poi voglio sottolineare la grande leadership di Davide Alviti che non si è allenato, aveva problemi alla schiena ma ha giocato un’ottima partita. E lo stesso vale per altri giocatori che in passato hanno fatto lo stesso».

KAMAGATE 1 – «È una sensazione fantastica. Stiamo lavorando duramente da un po’ di tempo; abbiamo subito delle sconfitte pesanti nelle ultime partite, ma stavolta abbiamo vinto ed è stato merito della difesa. Abbiamo sistemato la fase difensiva fin dall’inizio e ne abbiamo visto i frutti. Detto questo, dobbiamo continuare a migliorare: il meglio deve ancora venire».

KAMAGATE 2 – «Credo che questa possa essere la strada giusta, il percorso da seguire per la prossima parte della stagione. Ma come per ogni vittoria, dobbiamo semplicemente ripartire nella maniera giusta».

PRIFTIS 1 – «Faccio i complimenti a Varese che si è dimostrata più pronta di noi fin dall’inizio della partita. Noi non siamo stati pronti. La tattica a questo punto è una parte secondaria quando ci sono numeri come questi: siamo stati soft nel primo tempo, con appena sei falli commessi e due rimbalzi d’attacco».

PRIFTIS 2 – «Dobbiamo affrontare questa situazione da uomini: mettere in campo senso di responsabilità verso la gente che ci è venuta a vedere e verso il club che rappresentiamo».