Varese News

Sport

Kastritis: “Aggressivi e concentrati fin dall’inizio. È la mentalità giusta”

Il coach biancorosso ringrazia i tifosi presenti a Reggio e fa i complimenti ai suoi giocatori: "Dimostrato di poter difendere duro". Kamagate: "Una sensazione fantastica"

Openjobmetis Varese – Old Wild West Udine

In questo spazio troverete – dalle 12 circa di domenica – la nuova puntata del podcast “Dal Parquet” dedicata alla partita tra Reggio Emilia e Openjobmetis. Giovedì torna invece “Luci a Masnago” in diretta su Radio Materia alle 14.45.

Galleria fotografica

Unahotels Reggio Emilia – Openjobmetis Varese 84-99 4 di 23
Unahotels Reggio Emilia – Openjobmetis Varese
Unahotels Reggio Emilia – Openjobmetis Varese
Unahotels Reggio Emilia – Openjobmetis Varese
Unahotels Reggio Emilia – Openjobmetis Varese

KASTRITIS 1 – «Prima di tutto faccio le congratulazioni e do merito ai miei ragazzi per questa sera. Si è visto fin dal primo possesso che siamo scesi in campo con la giusta mentalità e la giusta aggressività, con orgoglio e con una super concentrazione verso quella che dovevamo fare specialmente in difesa. Abbiamo avuto personalità e l’orgoglio di difendere uno contro uno con aggressività soprattutto a guardia del nostro ferro ed è quello che dovremo fare da qui in avanti per tutto il resto della stagione».

KASTRITIS 2 – «Mi è piaciuto molto quello che siamo riusciti a dimostrare, la prestazione che siamo riusciti a fare stasera specialmente dopo quella difensiva contro il Peristeri. Dobbiamo dimostrare a noi stessi, e soltanto a noi, che possiamo essere consistenti e continui nel corso della stagione e dovremo ripeterci a partire già dalla prossima gara che giocheremo contro Venezia»,

KASTRITIS 3 – «Vogliamo ringraziare i nostri tifosi per la loro presenza e per il loro supporto anche a Reggio Emilia. Sono stati davvero fantastici e sono stati connessi, uniti con i nostri giocatori supportandoli dall’inizio alla fine».

KASTRITIS 4 – «Abbiamo un gruppo di ragazzi con personalità forti e sono i primi a non essere contenti quando le prestazioni non vanno in un certo modo. La stagione è lunga e ci saranno tante lezioni da imparare ma la cosa importante è che quando ti stabilisci su un livello di performance devi essere in grado di mantenerlo. Voglio vedere questo da qui in avanti: non importa se vinceremo o perderemo ma voglio vedere che i miei giocatori restino su questo livello di intensità, di orgoglio e di aggressività. In questo modo sarò soddisfatto a prescindere da quello che sarà il risultato finale. Poi voglio sottolineare la grande leadership di Davide Alviti che non si è allenato, aveva problemi alla schiena ma ha giocato un’ottima partita. E lo stesso vale per altri giocatori che in passato hanno fatto lo stesso».

La Openjobmetis si riaccende per travolgere Reggio Emilia

KAMAGATE 1 – «È una sensazione fantastica. Stiamo lavorando duramente da un po’ di tempo; abbiamo subito delle sconfitte pesanti nelle ultime partite, ma stavolta abbiamo vinto ed è stato merito della difesa. Abbiamo sistemato la fase difensiva fin dall’inizio e ne abbiamo visto i frutti. Detto questo, dobbiamo continuare a migliorare: il meglio deve ancora venire».

KAMAGATE 2 – «Credo che questa possa essere la strada giusta, il percorso da seguire per la prossima parte della stagione. Ma come per ogni vittoria, dobbiamo semplicemente ripartire nella maniera giusta».

PRIFTIS 1 – «Faccio i complimenti a Varese che si è dimostrata più pronta di noi fin dall’inizio della partita. Noi non siamo stati pronti. La tattica a questo punto è una parte secondaria quando ci sono numeri come questi: siamo stati soft nel primo tempo, con appena sei falli commessi e due rimbalzi d’attacco».

PRIFTIS 2 – «Dobbiamo affrontare questa situazione da uomini: mettere in campo senso di responsabilità verso la gente che ci è venuta a vedere e verso il club che rappresentiamo».

Kamagate alla Bud Spencer, Nikolic alla Wes Matthews

Tutti gli eventi

di novembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Damiano Franzetti
damiano.franzetti@varesenews.it

VareseNews è da anni una realtà editoriale, culturale e sociale fondamentale per il territorio. Ora hai uno strumento per sostenerci: unisciti alla membership, diventa uno di noi.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Novembre 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Unahotels Reggio Emilia – Openjobmetis Varese 84-99 4 di 23
Unahotels Reggio Emilia – Openjobmetis Varese
Unahotels Reggio Emilia – Openjobmetis Varese
Unahotels Reggio Emilia – Openjobmetis Varese
Unahotels Reggio Emilia – Openjobmetis Varese

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.