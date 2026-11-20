Dopo il colpo di sabato scorso al PalaBigi, il 99-84 con cui Varese ha travolto Reggio Emilia, l’Openjobmetis si prepara a un altro esame di spessore. Domenica arriva la sfida con l’Umana Reyer Venezia, una diretta concorrente per le Final Eight di coppa e l’ultima partita prima della sosta per le nazionali. In vista dell’incrocio con i lagunari, Ioannis Kastritis sta portando a termine una settimana di lavori caratterizzata dal cauto ritorno sul parquet di Nate Renfro.

NATE, GIORNO PER GIORNO

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Il primo tema è l’infermeria. Su Renfro il tecnico greco resta guardingo: «Non possiamo dire al 100% che giocherà. Abbiamo seguito e continuiamo a seguire in modo rigoroso tutto il protocollo previsto per il suo infortunio. Oggi è stato il suo primo giorno in cui ha svolto una parte dell’allenamento con la squadra. Da adesso in poi dobbiamo valutare le sue reazioni e come si sentirà dopo questa seduta». La decisione arriverà all’ultimo: «Ogni giorno è fondamentale per Nate, quindi continueremo a valutarlo quotidianamente, anche domani. Rivederlo in campo è stato un passo molto incoraggiante, ma questo non significa ancora che sarà disponibile al 100% per la gara».

Per Della Valle invece il recupero richiede tempi più lunghi: «Il nostro staff medico sta facendo il massimo e il giocatore sta sostenendo tutti i test necessari per sbloccare di volta in volta la fase successiva. Bisogna avere pazienza e compiere i passi giusti». La pausa offrirà circa due settimane per fare chiarezza: «Per allora avremo un quadro molto più chiaro sulle sue condizioni e sulle tempistiche di recupero».

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SETTIMANA SOLIDA



Il bilancio degli allenamenti è positivo, pur con qualche grattacapo. «È stata una buona e solida settimana di lavoro, anche se purtroppo abbiamo dovuto gestire alcuni problemi», spiega Kastritis, che segnala «diversi giocatori sovraccaricati». Su tutti Alviti, sceso in campo a Reggio Emilia nonostante il mal di schiena e ora da gestire con attenzione. «Nel complesso, però, abbiamo svolto due o tre ottimi allenamenti con un atteggiamento giusto da parte di tutti».

NON CHIAMATELO “TEST”

L’obiettivo dichiarato è presentarsi in campo domenica «per dimostrare di essere competitivi, giocando ad alta intensità per provare a vincere la partita». Kastritis però non parla di prova del nove: «Non vorrei definire la partita di domenica un “test”, perché non la affrontiamo con questo spirito. Casomai è un test con noi stessi, per dimostrare che dopo la grande reazione avuta a Reggio Emilia possiamo dare continuità. Se riusciamo a dimostrarlo prima di tutto a noi stessi, partita dopo partita raggiungeremo tutti i nostri obiettivi, che si tratti della Final Eight o di battere avversari di alto livello. La cosa più importante è confermare a noi stessi di poter giocare con lo stesso motore e la stessa motivazione visti a Reggio».

TRANSIZIONE DIFENSIVA. E ORGOGLIO



Parlando della sfida alla Reyer il primo pensiero è per il canadese Kyle Wiltjer, molto spesso decisivo per la sua squadra e reduce da una prestazione di altissimo livello in Eurocup contro Francoforte (27 punti e 5 rimbalzi con 5 su 8 da 3), ma il pericolo è diffuso: «Si parla molto di Wiltjer, ma non c’è solo lui. Hanno molti giocatori in grado di segnare tanto e, soprattutto, amano correre e colpire in contropiede».

Da qui la ricetta: «Dovremo giocare una partita completa in entrambe le metà campo, sia in attacco che in difesa. Sarà fondamentale il lavoro di squadra nella transizione difensiva e l’orgoglio di ciascuno di noi nella difesa individuale». Tra i protagonisti del blitz di Reggio, con 18 punti, Stefan Nikolic, arrivato in estate proprio da Venezia. Domenica sarà l’ex di turno (nello stesso ruolo di Wiltjer) in una gara che può dire molto sulla solidità della nuova Varese prima della sosta.

DIRETTAVN – La partita di Masnago sarà raccontata da VareseNews con il consueto liveblog attivo dal venerdì pomeriggio con notizie, curiosità e con il sondaggio-pronostico pre gara. Poi domenica, dalle 18.15 circa, il flusso continuo con tutto quello che accadrà in campo e fuori. Per connettersi a #direttavn è sufficiente CLICCARE QUI.

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