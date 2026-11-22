Lunedì prima di mezzogiorno troverete in questo spazio la puntata del podcast “Dal Parquet” dedicata a Varese-Venezia: se volete contribuire potete inviare un messaggio vocale via WhatsApp al 353.4848857.

OPENJOBMETIS VARESE – UMANA VENEZIA 96-71 | LA SALA STAMPA

IOANNIS KASTRITIS (Allenatore Varese): «È stata una vittoria molto bella e molto importante, ottenuta davanti ai nostri tifosi contro una squadra di alto livello e molto ben allenata. L’ho detto poco fa anche in televisione: la cosa più importante è che abbiamo spuntato la casella della continuità. Dopo l’ottima partita contro Reggio Emilia abbiamo lavorato tutta la settimana per migliorare ulteriormente quanto di buono avevamo fatto e i giocatori lo hanno recepito subito, scendendo in campo dal primo minuto con orgoglio e compattezza. Anche questa settimana abbiamo affrontato tanti problemi e infortuni: dall’inizio del campionato giochiamo sempre con almeno due assenze importanti, ma il messaggio positivo è che il resto del gruppo sa di dover fare un passo avanti. Come settimana scorsa Davide Alviti ha stretto i denti sul dolore, oggi lo ha fatto Kamagate, giocando tanti minuti e molto bene. Voglio fare grandi complimenti anche a Ladurner: è stato in campo benissimo e speriamo davvero che il suo infortunio non sia nulla di grave. Guardando i risultati del campionato, abbiamo la conferma che questo è un torneo imprevedibile e di altissimo livello, dove ogni settimana chiunque può battere chiunque al di là della classifica: dobbiamo restare umili ma affamati, senza mai dare nulla per scontato».

KASTRITIS 2: «Sono d’accordo sul fatto che stasera abbiamo fatto un ulteriore passo avanti rispetto a Reggio Emilia, ed è proprio per questo che ho parlato di continuità: dobbiamo prendere la nostra ultima buona prestazione come base minima su cui continuare a costruire. Non faccio un discorso legato solo alla vittoria, allo scarto finale o ai punti segnati, ma mi riferisco all’approccio, alla mentalità e al lavoro difensivo. Anche nei momenti del secondo quarto in cui facevamo fatica a fare canestro, abbiamo mantenuto grande solidità mentale, sapendo che partendo dalla difesa e giocando insieme avremmo potuto vincere la partita. I ragazzi hanno lottato a rimbalzo e curato tutti quei piccoli dettagli su cui avevamo lavorato in settimana e che poi fanno la differenza in una stagione. Ora la vera scommessa con noi stessi è dimostrare di avere ancora fame e di mantenere questo atteggiamento ogni singolo giorno».

KASTRITIS 3: «Sul piano tattico non puoi mai controllare ogni singolo aspetto di una partita: la cosa fondamentale non è tanto cosa giochi, ma come esegui le scelte in campo. Stasera i ragazzi hanno fatto un lavoro eccezionale, applicando il piano partita con grande energia, fisicità e voglia di non farsi battere. Ovviamente non siamo ancora perfetti e ci sono situazioni da migliorare, ma ci sono stati tantissimi possessi in cui, una volta esaurita l’organizzazione tattica, l’azione si è risolta nell’uno contro uno: in quei frangenti i miei giocatori sono sempre rimasti lì davanti all’avversario, mettendoci il corpo e il petto per costringerlo a un tiro difficile o per strappargli il pallone. Questo è esattamente lo spirito che chiediamo alla squadra».

NEVEN SPAHIJA (Allenatore Venezia): «Complimenti a Varese per l’ottima partita giocata sia in difesa sia in attacco. Hanno meritato la vittoria molto più di noi: sono partiti subito forte, dimostrando di essere molto più aggressivi e freschi. Noi invece siamo scesi in campo proprio senza idee. Non c’è stata una sola cosa positiva che io abbia visto nella nostra squadra, ma devo anche dire che questa non è la nostra vera identità. Penso che valiamo molto più di quanto mostrato in questa prestazione, ma oggi il merito è tutto di Varese e vanno fatti i complimenti a loro».

HUNTER HALE (Giocatore Varese): «Il coach me lo ha chiarito fin da quest’estate, al mio arrivo, quale sarebbe stato il mio ruolo: voglio essere un leader ogni volta che scendo in campo, in qualsiasi squadra io giochi. È qualcosa che va oltre le semplici vittorie e sconfitte, si tratta di far sì che un gruppo di ragazzi sposi la stessa causa. Non tutti segneranno 30 punti e non tutti giocheranno, ma alla fine se restiamo uniti possiamo raggiungere grandi traguardi quest’anno. La qualità migliore di questa squadra? Il nostro cuore: cerchiamo di diventare più continui ogni singolo giorno, lavorando duramente».