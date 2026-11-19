Sabato 21 novembre alle 17 la biblioteca di Cesate ospita la presentazione di “Il tuo sorriso per sempre…”, il libro di Katia Bertuzzi nato dal dolore per la perdita del figlio Marco. L’incontro è aperto a tutti, con ingresso libero e gratuito.

Il volume racconta il legame con Marco, descritto come un ragazzo luminoso, dolce e pieno d’amore. Tra ricordi, lacrime e speranza, l’autrice vuole custodire viva la sua presenza e condividere la forza di un affetto che va oltre il tempo e l’assenza. Più che una testimonianza di dolore, il libro è un atto d’amore di una madre verso il figlio, e può parlare a chiunque abbia conosciuto una perdita.

La serata sarà moderata da Manuela Morandi, mentre Katia Calati farà da voce narrante. Al termine è previsto un piccolo rinfresco.