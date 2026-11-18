Gallarate - Evento sponsorizzato
Kids International School apre le porte alle famiglie: due open day per conoscere la scuola bilingue di Gallarate
Venerdì 27 e sabato 28 novembre due appuntamenti dedicati alla scuola secondaria di primo grado e alla primaria. Un’occasione per incontrare insegnanti e studenti, visitare gli spazi e scoprire da vicino il progetto educativo
La Kids International School di Gallarate apre le porte alle famiglie con due appuntamenti dedicati a chi desidera conoscere da vicino la scuola, il suo metodo didattico e l’offerta formativa.
Nel suo decimo anno di attività, l’istituto bilingue propone due open day pensati per coinvolgere direttamente gli studenti e permettere ai genitori di scoprire la quotidianità scolastica attraverso le esperienze di chi la vive ogni giorno.
Venerdì 27 novembre: l’open day della scuola secondaria
Il primo appuntamento è in programma venerdì 27 novembre alle ore 18 ed è dedicato alla scuola secondaria di primo grado.
Per l’occasione, la scuola ha scelto una formula originale: un aperitivo organizzato come uno speed date, durante il quale i genitori potranno incontrare studenti e insegnanti, fare domande e confrontarsi direttamente con loro, cambiando interlocutore ogni dieci minuti.
A rendere ancora più speciale l’incontro saranno gli studenti del Grade 7, la seconda media, che si occuperanno di preparare e servire bevande analcoliche.
Sabato 28 novembre: gli studenti accompagnano le famiglie alla scoperta della primaria
Sabato 28 novembre alle ore 10 sarà invece il turno della scuola primaria, con un open day che vedrà protagonisti gli alunni di quinta.
Saranno proprio loro ad accompagnare le famiglie alla scoperta degli ambienti scolastici, raccontando in prima persona la propria esperienza.
Durante la mattinata sarà possibile visitare gli spazi, osservare le lezioni e conoscere l’offerta formativa, grazie anche a un momento di presentazione a cura della direzione.
Una scuola bilingue che festeggia dieci anni
Nata nel 2016 con appena sette bambini, oggi Kids International School accoglie circa 150 studenti provenienti da 28 comuni del territorio e offre un percorso educativo dalla prima elementare alla terza media.
Al centro del progetto ci sono il bilinguismo, l’apprendimento attraverso il metodo CLIL, le attività laboratoriali e l’attenzione alla crescita di ogni studente.
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Come partecipare agli open day
La partecipazione è libera, ma è consigliata la prenotazione scrivendo a info@kis.edu.it o chiamando il numero 0331799661.
Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico sono aperte per tutte le classi, mentre per la secondaria è già attiva una lista d’attesa.