Un pezzo di miele in favo da assaggiare prima di entrare in sala, per scoprire il lavoro straordinario delle api e il valore di un prodotto che racconta il territorio. Al Miv di Varese la presentazione del film “La ballata del re delle api” è cominciata con una piccola degustazione, trasformando l’attesa della proiezione in un’occasione per parlare di apicoltura, biodiversità e tradizioni locali.

A introdurre la serata è stato Marco Giovannelli, direttore di VareseNews, che ha presentato Federico Tesser, apicoltore dell’azienda agricola Fonteincantata di Casciago e protagonista del progetto “La Via delle Api”, realizzato insieme a VareseNews per far conoscere il mondo dell’apicoltura e del miele in provincia di Varese.

Un percorso di collaborazione che nasce dalla volontà di raccontare non soltanto un’attività produttiva, ma anche un patrimonio di conoscenze, professionalità e relazioni profondamente radicato nel territorio.

Il miele in favo e la straordinaria architettura delle api

È stato proprio Tesser a rompere il ghiaccio, invitando il pubblico ad avvicinarsi per assaggiare un pezzo di miele in favo, prodotto nelle valli varesine.

«Gli apicoltori probabilmente rideranno, perché ne hanno mangiato fin troppo, ma per chi non lo ha mai visto credo sia una cosa interessante da scoprire», ha spiegato, mostrando il favo e tagliandone alcuni piccoli pezzi da distribuire agli spettatori.

Un miele di tiglio prodotto in Val Veddasca, occasione per osservare da vicino una delle meraviglie dell’alveare: la costruzione delle celle. «Se guardate bene, vedrete che le celle sono costruite in maniera obliqua, con una leggera pendenza. È una magia delle nostre api. Lo fanno perché il nettare, quando viene portato all’interno dell’alveare, è molto liquido e altrimenti rischierebbe di uscire». Un dettaglio apparentemente piccolo che racconta la complessità dell’organizzazione delle api e la loro straordinaria capacità di adattamento.

Varese, una provincia che ha fatto la storia del miele italiano

Dalla degustazione il discorso si è allargato al ruolo che l’apicoltura riveste nell’economia e nella cultura del Varesotto.

«La provincia di Varese è una delle più importanti a livello nazionale per la produzione di miele», ha ricordato Tesser. «Qui è stata riconosciuta la prima Dop italiana per il miele, quella del miele di acacia, dopo un percorso molto lungo realizzato insieme alla Camera di Commercio». Un riconoscimento che testimonia una tradizione consolidata e un rapporto storico tra produttori, associazioni e istituzioni.

L’apicoltura varesina, ha spiegato Tesser, si sviluppa attraverso due grandi realtà. Da una parte ci sono gli apicoltori professionisti, persone che vivono di questa attività e vi dedicano competenze, lavoro e passione. Dall’altra esiste un mondo altrettanto importante di appassionati e hobbisti, molto diffuso sul territorio e capace di contribuire alla produzione locale.

Dopo alcune stagioni particolarmente difficili, il 2026 ha rappresentato, secondo Tesser, un anno complessivamente positivo per la produzione. Ma la vera forza del settore non è soltanto nella capacità di produrre miele di qualità. «In provincia di Varese c’è un know-how molto marcato, ma ci sono anche clienti molto esigenti. E per noi è importante, perché sapere che esiste un consumatore capace di apprezzare il nostro prodotto è fondamentale».

“La Via delle Api”, un progetto per raccontare il territorio

È proprio dall’incontro tra produttori e consumatori che nasce il senso del progetto “La Via delle Api”, portato avanti da Federico Tesser insieme a VareseNews. L’obiettivo è diffondere la cultura delle api e promuovere la conoscenza del miele locale, aiutando i cittadini a riconoscere il valore di un prodotto che nasce dal rapporto tra ambiente, lavoro umano e biodiversità.

«Gli apicoltori in provincia di Varese ci sono, le competenze ci sono e anche i consumatori sono attenti. L’idea di fare questo progetto con VareseNews nasce proprio dalla volontà di far crescere ulteriormente questo settore», ha sottolineato Tesser. Un racconto che va oltre gli aspetti economici e produttivi, perché l’apicoltura porta con sé anche importanti ricadute ambientali e sociali.

Dal Varesotto all’Oklahoma, il mondo delle api arriva sul grande schermo

La serata è poi proseguita con la proiezione di La ballata del re delle api, film diretto da Andrew Patterson e interpretato da Matthew McConaughey. Ambientata nella campagna dell’Oklahoma, la pellicola racconta la storia di Amziah King, un apicoltore carismatico, musicista e conduttore radiofonico, che ritrova Kateri, la figlia adottiva dalla quale era rimasto lontano per anni. Attraverso il lavoro con le api e la produzione del miele, i due ricostruiscono il loro rapporto, fino a quando una serie di minacce all’attività di famiglia e una tragedia cambiano il corso delle loro vite.

Un racconto che intreccia dramma familiare, thriller e vita di comunità, nel quale l’apicoltura diventa anche un modo per trasmettere conoscenze, valori e legami tra generazioni. Il film è arrivato nelle sale italiane il 19 novembre, distribuito da I Wonder Pictures.

Un collegamento ideale con le parole ascoltate poco prima al Miv: da una parte la storia cinematografica di un apicoltore americano, dall’altra la realtà di un territorio come quello varesino, dove il miele è il risultato di una lunga tradizione e di una comunità che continua a investire in questa attività.

E così, prima ancora che si spegnessero le luci della sala, il pubblico aveva già potuto conoscere qualcosa del mondo delle api. Non soltanto attraverso le parole, ma anche attraverso il sapore di un miele prodotto a pochi chilometri da casa.