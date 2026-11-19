Ci sono momenti in cui basta guardarsi allo specchio per accorgersi di qualcosa che vorremmo cambiare. Una pelle meno luminosa, un’espressione che appare più stanca del solito, piccoli segni del tempo che iniziano a farsi notare. Il desiderio non è necessariamente quello di trasformarsi, ma spesso soltanto di ritrovare un aspetto più fresco, riposato e in armonia con il modo in cui ci si sente.

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A frenare questo desiderio, però, può esserci una preoccupazione: e se il risultato fosse troppo evidente? E se, nel tentativo di migliorarsi, si finisse per perdere la propria naturalezza?

Sono domande sempre più frequenti, soprattutto tra chi si avvicina per la prima volta alla medicina estetica. Un settore che negli ultimi anni ha ampliato notevolmente le proprie possibilità, ma nel quale non è sempre semplice distinguere ciò che può essere davvero utile da ciò che, invece, non è necessario.

E se il primo passo non fosse scegliere un trattamento, ma trovare professionisti capaci di ascoltare, comprendere e consigliare?

È proprio su questo principio che si fonda SKINGEVIA Medical Beauty, un progetto nato a Gallarate con l’obiettivo di proporre un approccio alla bellezza nel quale la competenza medica incontra la sensibilità estetica e l’attenzione alla persona.

Prima di ogni trattamento viene l’ascolto

Da SKINGEVIA il percorso comincia con una consulenza. Un momento di confronto nel quale non si parla soltanto di rughe, imperfezioni o possibili trattamenti, ma soprattutto della persona, delle sue aspettative e di ciò che desidera ottenere.

Perché due persone che chiedono di apparire più riposate potrebbero avere esigenze completamente diverse. E perché non sempre il trattamento che si immagina di voler fare è quello più indicato.

A supporto della consulenza viene utilizzato OBSERV 520x, un sistema di analisi cutanea che, grazie a differenti modalità di illuminazione, consente di osservare caratteristiche della pelle difficilmente riconoscibili a occhio nudo.

L’analisi offre informazioni utili per comprendere meglio le condizioni cutanee e orientare le successive valutazioni, affiancandosi, quando sono previste procedure sanitarie, alla necessaria visita medica.

Può accadere, ad esempio, che una persona si presenti pensando di aver bisogno di un filler per attenuare l’aspetto stanco del viso. Un’attenta valutazione potrebbe invece evidenziare la necessità di lavorare prima sulla qualità della pelle, attraverso trattamenti professionali e una skincare adeguata.

In altri casi potrebbe essere indicato un intervento di medicina estetica. Oppure potrebbe non esserci alcuna reale necessità di intervenire.

Il valore di una buona consulenza sta anche in questo: non proporre necessariamente qualcosa da fare, ma aiutare a capire quale sia la scelta più appropriata.

Un volto non è soltanto una questione di proporzioni

Uno degli elementi distintivi del progetto SKINGEVIA è l’integrazione di competenze differenti, chiamate a collaborare nel rispetto dei rispettivi ambiti professionali.

Il medico estetico si occupa della valutazione clinica, delle indicazioni terapeutiche e delle procedure mediche. Gli specialisti della skin therapy si concentrano sulla cura della pelle, sui trattamenti professionali e sui programmi di mantenimento. L’analisi visagistica contribuisce invece a osservare le proporzioni, le caratteristiche e l’armonia complessiva del volto.

Una collaborazione che nasce da una considerazione: la bellezza di un viso non dipende dalla sua perfezione, ma dall’equilibrio tra gli elementi che lo rendono riconoscibile e personale.

In questa visione si inserisce anche l’esperienza di Abbi, dermopigmentista e Master Trainer, professionista conosciuta a livello internazionale nel settore del permanent makeup.

Con oltre 6.000 trattamenti alle spalle, Abbi ha sviluppato una particolare sensibilità nell’osservazione dei volti, nello studio delle proporzioni e nella valorizzazione delle caratteristiche individuali.

Un’esperienza costruita attraverso il contatto diretto con migliaia di persone, nella quale la precisione tecnica si accompagna alla capacità di comprendere come piccoli dettagli possano influenzare l’armonia di un’espressione.

All’interno di SKINGEVIA, questa competenza si integra con il lavoro degli altri professionisti, senza sostituirsi alle valutazioni mediche, contribuendo a un approccio che privilegia risultati coerenti con l’identità di ciascuno.

Perché una piccola asimmetria, una particolare espressione o un tratto distintivo non sono necessariamente difetti da correggere. Spesso sono proprio gli elementi che rendono un volto unico.

È un modo di intendere la medicina estetica che può offrire un riferimento anche a chi teme risultati artificiali, non ha mai effettuato trattamenti o desidera semplicemente informarsi prima di prendere una decisione.

Skin longevity: prendersi cura della pelle oggi pensando anche al domani

La medicina estetica non riguarda più soltanto la correzione dei segni del tempo. Accanto ai trattamenti tradizionali sta assumendo crescente importanza un approccio orientato alla qualità e al benessere della pelle nel lungo periodo.

È il concetto di skin longevity, che invita a spostare l’attenzione dalla singola imperfezione alla cura della pelle nelle diverse fasi della vita.

Non significa promettere di arrestare l’invecchiamento, ma riconoscere l’importanza di una pelle correttamente idratata, protetta e seguita attraverso percorsi coerenti con le sue caratteristiche e necessità.

In questa prospettiva, SKINGEVIA affianca alla medicina estetica un’area dedicata alla skin therapy avanzata, con trattamenti professionali e programmi di skincare domiciliare personalizzati.

Tra le proposte figurano i protocolli Circadia, marchio americano specializzato nella skincare professionale, che consentono di integrare i trattamenti eseguiti in studio con una routine quotidiana studiata in base alle esigenze cutanee.

Un aspetto importante, perché la cura della pelle non si esaurisce durante un appuntamento. Anche le abitudini quotidiane, la protezione solare, la scelta dei prodotti e la costanza possono contribuire al mantenimento delle sue condizioni.

Accanto alla skin therapy trovano spazio le tecnologie dedicate ai trattamenti cutanei, tra cui una piattaforma laser medicale di produzione italiana, utilizzabile per differenti applicazioni in base alla configurazione disponibile e alle indicazioni cliniche.

Le procedure di medicina estetica e i trattamenti di stimolazione dei tessuti ampliano ulteriormente le possibilità di intervento, sempre sulla base della valutazione del medico e dell’appropriatezza per il singolo paziente.

L’obiettivo, tuttavia, non è proporre il maggior numero possibile di trattamenti.

È individuare ciò che può essere realmente utile, evitando interventi superflui e costruendo percorsi sostenibili nel tempo.

Nel progetto è previsto anche lo sviluppo di un’area dedicata all’IV Therapy, una pratica sanitaria distinta dai trattamenti estetici, da considerare esclusivamente in presenza di appropriate indicazioni cliniche e sotto valutazione medica.

Un percorso che continua anche dopo il trattamento

Quando si parla di medicina estetica, l’attenzione si concentra spesso sul prima e sul dopo. Ma esiste una fase altrettanto importante: quella che accompagna la persona nel tempo.

La risposta della pelle e dei tessuti ai trattamenti può variare da individuo a individuo. Anche i tempi di recupero, l’evoluzione dei risultati e le esigenze di mantenimento non sono uguali per tutti.

Per questo SKINGEVIA attribuisce importanza al monitoraggio e al follow-up, quando previsti dal percorso.

Controllare l’evoluzione dei risultati, rispondere alle domande, valutare eventuali cambiamenti e adattare le indicazioni alle nuove esigenze significa costruire una relazione che non si limita al singolo appuntamento.

È proprio questa continuità a rappresentare uno degli aspetti più significativi della filosofia del centro: offrire un riferimento professionale al quale rivolgersi non soltanto quando si desidera effettuare un trattamento, ma anche quando si ha bisogno di un consiglio o di una valutazione.

A Gallarate una nuova idea di bellezza consapevole

Presentato ufficialmente durante l’inaugurazione a Villa Malpensa, SKINGEVIA Medical Beauty porta a Gallarate una proposta che unisce medicina estetica, tecnologie, skin therapy e competenze dedicate all’armonia del volto.

Una realtà pensata sia per chi conosce già il mondo della medicina estetica, sia per chi vi si avvicina con curiosità, ma anche con qualche dubbio.

Il filo conduttore è la volontà di superare l’idea di una bellezza costruita su modelli uguali per tutti, lasciando invece spazio alle caratteristiche, alle aspettative e alle scelte individuali.

Non necessariamente cancellare ogni segno del tempo, modificare ogni asimmetria o rincorrere un ideale di perfezione. Piuttosto, imparare a conoscere la propria pelle, comprendere le possibilità disponibili e scegliere con maggiore serenità come prendersene cura.

Perché il risultato più importante non dovrebbe essere quello di apparire diversi agli occhi degli altri.

Ma continuare a riconoscersi allo specchio, sentendosi bene con la propria immagine.

SKINGEVIA Medical Beauty by Abbi

Vicolo degli Orti 4, Gallarate

Tel. 3483868134 e WhatsApp

Email: info@skingevia.com