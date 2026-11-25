Terzo e ultimo appuntamento degli “Incontri con l’esperto” che la Riserva Palude Brabbia sabato 28 novembre propone per approfondire tematiche ambientali oggi sempre più quotidiane. Questa volta ospite sarà Marco Bellante, fondatore di Red Robin

Terzo e ultimo appuntamento degli “Incontri con l’esperto” che la Riserva Palude Brabbia sabato 28 novembre propone per approfondire tematiche ambientali oggi sempre più quotidiane. Questa volta ospite sarà Marco Bellante, fondatore di Red Robin, divulgatore sulle tematiche del rapporto tra società, città e Natura, intratterrà parlando in maniera divertente, spiazzante e diversa dal solito di una cosa molto seria: il cambiamento climatico.

Partendo da un’evidenza: se cambia il clima, cambierà anche tutto ciò che gli abbiamo costruito intorno, ripercorreremo affermazioni e dichiarazioni di chi sembra vedere solo gli aspetti positivi del Cambiamento Climatico per capire cosa significherà davvero avere a che fare con questi cambiamenti e per chiederci insieme se davvero c’è da allarmarsi, da attivarsi… o magari da fare entrambe le cose.

Infine, si proverà ad indagare meglio l’altro lato della medaglia: cosa può esserci di positivo in un cambiamento che non abbiamo voluto né cercato? Perché una crisi può rappresentare un’occasione per la nostra specie, per la nostra società, per la nostra cultura e, paradossalmente, anche per il nostro Paese?

L’incontro sarà preceduto da una passeggiata con le guide Lipu all’interno della Riserva naturale palude Brabbia con partenza alle 14.00 e che terminerà alle 16.30 La partecipazione alla passeggiata è facoltativa. Le conferenze finiranno alle h. 17.30/18.00

L’incontro è gratuito mentre per la visita guidata è richiesta una donazione di 5 €.

Per tutti gli eventi è obbligatoria la prenotazione sul sito www.lipupaludebrabbia.it

Riserva Naturale Palude Brabbia

Mail: oasi.brabbia@lipu.it

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