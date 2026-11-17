La caduta dell’acciaio italiano si ferma. Ma la ripresa è ancora in salita
L’analisi di Siderweb su circa 1.700 imprese fotografa una filiera che interrompe il peggioramento dei conti, ma resta lontana dai livelli del 2023. Atteso un graduale recupero nel biennio 2026-2027
Il mercato italiano dell’acciaio interrompe la fase di peggioramento, ma la strada verso una ripresa solida è ancora lunga. Il 2025 si chiude con ricavi in contrazione, margini sostanzialmente stabili e utili in crescita. È la fotografia scattata da Bilanci d’Acciaio 2026, lo studio realizzato dall’Ufficio Studi Siderweb con i professori Claudio Teodori e Cristian Carini dell’Università di Brescia, attraverso l’analisi dei bilanci di circa 1.700 imprese della filiera siderurgica nazionale.
SCENDE IL FATTURATO
Il fatturato complessivo è sceso a 67,56 miliardi di euro, contro i 70,22 miliardi del 2024, registrando una flessione del 3,8%. L’Ebitda si è attestato a 4,84 miliardi (-1,83%), mentre l’utile netto è cresciuto del 12,57%, raggiungendo 1,35 miliardi. In lieve aumento anche il valore aggiunto, salito a 10,37 miliardi (+0,83%).
Dati che indicano una tenuta economica del comparto nonostante il ridimensionamento dell’attività. Il confronto con il 2023 resta però sfavorevole. Nel triennio il fatturato ha registrato una riduzione media annua del 6,3%, accompagnata dal deterioramento degli indicatori di redditività. Il rapporto tra Ebitda e ricavi è passato dal 9,01% del 2023 al 7,17% del 2025, mentre il rendimento del capitale proprio (Roe) è sceso dal 9,11% al 3,89%.
MARGINI CONTENUTI
La redditività netta sulle vendite si ferma al 2%, la metà rispetto all’inizio del triennio. Come evidenziato da Claudio Teodori, la stabilità del valore aggiunto rappresenta un elemento importante per preservare la competitività, ma i margini restano contenuti e limitano la capacità delle aziende di generare flussi finanziari.
Sul fronte degli investimenti emerge un orientamento prudente. Nel 2025 un campione di 209 imprese ha investito 1,83 miliardi di euro, l’1,4% in più rispetto all’anno precedente. Le risorse si concentrano soprattutto sul rinnovo degli impianti, sull’automazione e sull’innovazione tecnologica, mentre risultano più contenuti i progetti di ampliamento della capacità produttiva.
CRESCONO L’M&A DEL SETTORE
Pesano le incertezze internazionali e quelle legate alle politiche europee. Parallelamente cresce il ruolo delle aggregazioni industriali. Tra il 2002 e il 2025 Siderweb ha censito 197 operazioni di fusione e acquisizione, di cui 90 nell’ultimo periodo 2020-2025. L’obiettivo non è più soltanto aumentare le dimensioni aziendali, ma anche assicurarsi materie prime, integrare la filiera e ridurre l’esposizione ai rischi energetici e di approvvigionamento.
CAUTO OTTIMISMO
Le prospettive per il biennio 2026-2027 mostrano segnali di cauto ottimismo. Secondo il sondaggio Siderweb, il 43,5% delle imprese prevede un aumento del fatturato nel 2026, quota che sale al 45,7% nel 2027. Per quest’ultimo anno, un ulteriore 41,3% si attende stabilità. Anche sul fronte della redditività prevalgono aspettative di miglioramento, con il 48% delle aziende che prevede una crescita dell’incidenza dell’Ebitda sui ricavi. Rimangono comunque alcune incognite decisive a cominciare dai costi dell’energia fino alla disponibilità di rottame.
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