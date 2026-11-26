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La Camera dei deputati ha ricordato Roberto Maroni. A fine seduta, mercoledì 25 novembre, diversi parlamentari hanno preso la parola per l’ex ministro e presidente della Regione Lombardia, scomparso il 22 novembre 2022. Sono intervenuti deputati di quasi tutti i gruppi e buona parte di loro viene dalla provincia di Varese.

La prima a parlare è stata la leghista bustocca Manuela Maffioli. Ha ricordato che domenica scorsa, 22 novembre, cadeva il quarto anniversario della morte di Maroni, «una perdita inestimabile» non solo per la famiglia ma «anche per la comunità istituzionale». Ha ripercorso il suo cursus honorum: consigliere e assessore comunale, presidente della Lombardia, deputato, più volte ministro e vicepresidente del Consiglio. Per Maffioli Maroni è stato «un maestro di amministrazione, di politica, di senso delle istituzioni, di umanità», con uno stile fatto di pragmatismo e rispetto per l’avversario. Nel suo modo di fare politica, ha detto, l’ironia non mancava mai. La deputata ha poi unito il suo ricordo a quello di Umberto Bossi, al quale è subentrata alla Camera. Ha rivolto un pensiero alla famiglia e all’associazione “Il Bobo”, nata da un’idea di Marco Pinti e Stefano Angei e oggi presieduta dal professor Galli. Maffioli è tra i fondatori dell’associazione.

Per Forza Italia è intervenuto Erik Umberto Pretto. Ha ricordato Maroni come «convinto autonomista e federalista», deputato per sei legislature. Ha citato in particolare il suo impegno contro le mafie da ministro dell’Interno. In Regione Maroni lo portò avanti promuovendo il riutilizzo sociale dei beni sequestrati e confiscati attraverso bandi pubblici.

la deputata varesina Maria Chiara Gadda di Italia Viva era intervenuta anche quattro anni fa, e ieri ha ricordato di aver conosciuto Maroni perché «veniamo dalla stessa terra». Ha citato il Patto per la Lombardia firmato con l’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi, che portò in regione 11 miliardi di euro. Per Gadda quella firma è l’esempio di come un uomo di parte sappia anche «rappresentare le istituzioni per il bene del Paese». Ha ricordato anche la sua passione per la musica e il rispetto che Maroni dimostrava verso tutti, anche verso di lei.

Anche il varesino Antonio Ferrara, del MoVimento 5 Stelle, è partito dalla musica. Ha ricordato il funerale nella basilica di San Vittore a Varese, quando gli amici del Distretto 51 salutarono Maroni cantando un brano scritto da lui. Con loro aveva suonato le tastiere per quarant’anni. Ferrara ha ricordato anche gli anni di Maroni nel consiglio comunale di Varese e la serata di Bergamo dell’aprile 2012. In pieno scandalo rimborsi, Maroni salì sul palco con una scopa in mano, accanto a Bossi, per chiedere pulizia nel partito che aveva contribuito a fondare. «Da avversario politico, gliene do atto», ha detto Ferrara. Ha poi raccontato di aver ripensato a quella scena seguendo, in queste settimane, le tensioni a Varese sulla linea Salvini. Ha citato infine la presidenza della Consulta contro il caporalato, che Maroni accettò nel 2021. In chiusura ha rivolto un pensiero alla moglie Emilia Macchi, ai figli e agli amici varesini.

A nome del Partito democratico ha parlato Piero Fassino, che con Maroni ha condiviso molti anni in Parlamento. Lo ha descritto come «un uomo sobrio, pragmatico, aperto all’ascolto», con interessi che andavano oltre la politica. Fassino ha detto di aver pensato a lui già prima della commemorazione, durante il dibattito sull’immigrazione svolto in Aula nella stessa serata. Ha messo a confronto l’approccio serio e aperto di Maroni su un tema così delicato con «le semplificazioni e le rozzezze» ascoltate in Aula.

L’ultimo intervento è stato di Andrea Pellicini di Fratelli d’Italia, sindaco di Luino. Quando era assessore al lavoro della Provincia di Varese, Maroni era ministro del Lavoro. Pellicini ha raccontato il suo legame con il lago Maggiore: a Luino arrivava in barca a vela già all’inizio degli anni Settanta. Anni dopo ci tornò, e insieme firmarono l’accordo di programma per ristrutturare Palazzo Verbania. Pellicini ha riportato anche un ricordo dell’ex sottosegretario di Alleanza Nazionale Pasquale Viespoli, che con Maroni discuteva del concetto di “Longobardia”. Lo ha definito «un grande politico, che ha fatto la storia veramente della politica nazionale».

Tutti gli interventi sono stati accolti dagli applausi dei gruppi di maggioranza. Ai ricordi di Maffioli, Ferrara e Fassino si sono uniti anche deputati del Pd, a quello di Fassino anche deputati del M5S, a quello di Pellicini deputati di Italia Viva.