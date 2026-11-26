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L’Associazione Amici del MIDeC, con il patrocinio del Comune di Laveno Mombello, presenta “La Capostipite”, una mostra a cura di Fabio Carnaghi che celebra la zuppiera come pezzo scenografico nei servizi da tavola lavenesi, fino alla sua interpretazione da parte di artisti della ceramica contemporanea.

Il titolo della mostra è ironico riferimento alla zuppiera come pezzo spesso ampolloso e predominante nel teatro della tavola, assumendo un valore di rappresentanza nelle occasioni del ricevere domestico.

La selezione da parte del curatore di alcuni pezzi provenienti dalla raccolta del MIDeC consente di apprezzare l’evoluzione storica e funzionale di questo oggetto: dalle forme classiche del Servizio Reale realizzato per il Principe ereditario di Casa Savoia alle rielaborazioni che hanno fatto la fortuna delle manifatture lavenesi con i suoi straordinari designer.

Ogni zuppiera è una storia di stile e di gusto che hanno attraversato le epoche. La mostra ripercorre l’ironia dei giochi di parole nella zuppiera che Piero Portaluppi disegnò per se stesso e la moglie Lia, le multiformi variazioni tipologiche di Guido Andloviz che aprì la strada alle sperimentazioni di successo di Antonia Campi per giungere all’esperienza d’eccezione del decoro “Paesaggi Italiani” di Michele Cascella.

Questa storia vuole svelare un panorama che accanto alla Società Ceramica Italiana ha visto nascere altre manifatture lavenesi come la Società Ceramica Revelli o Ceramiche Pareschi.

Il percorso della mostra si chiude con una capsula dedicata alla reinvenzione della zuppiera nell’arte ceramica contemporanea da parte di alcuni interpreti che fanno parte della piattaforma di Premio MIDeC, ciascuno con la propria visione poetica. I lavori di Caterina Sbrana e Gabriele Mallegni, che operano sia in coppia che singolarmente, cristallizzano nella ceramica ogni interazione tra sostrato culturale e biosfera, come avviene nella mutazione di oggetti d’uso in forme naturali. Anna e Paola Marinuzzi riflettono sull’estetica dell’oggetto nel ridiscuterne le valenze formali ed estetiche. L’approccio di Luce Raggi è una presa di posizione nella rilettura della tradizione ceramica italiana con una parti­colare attitudine all’ironia.

“La Capostipite” è una mostra promossa dall’Associazione Amici del MIDeC, con il patrocinio di Comune di Laveno Mombello e di AiCC- Associazione Italiana Città della Ceramica.

La Capostipite

Zuppiere dalle manifatture lavenesi e dal contemporaneo

a cura di Fabio Carnaghi

Guido Andloviz

Antonia Campi

Michele Cascella

Piero Portaluppi

Gabriele Mallegni

Anna e Paola Marinuzzi

Luce Raggi

Caterina Sbrana



Inaugurazione

sabato 5 dicembre 2026, ore 11.00



5 dicembre 2026 – 10 gennaio 2027



MIDeC – Museo Internazionale Design Ceramico

Lungolago Perabò 5

Cerro di Laveno Mombello

www.midec.org

ORARI DI APERTURA

Dal 5/12 al 10/01

giovedì, venerdì, sabato e domenica

10.30/13.30 – 14.30/17.30

Aperture straordinarie

7, 8, 22, 23, 29 e 30 dicembre

Chiusure

24, 25, 26 e 31 dicembre

1° gennaio.