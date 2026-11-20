«Sono arrivata in Italia senza avere qui una famiglia, senza avere persone vicine su cui poter contare, ma ho trovato una seconda famiglia». Scopriamo la storia di Oumaima Toumo domenica 8 novembre, durante l’inaugurazione della nuova sede di via Bainsizza della Casa del Giocattolo Solidale, l’associazione che l’ha accolta circa tre anni fa.

All’epoca la figlia maggiore, Balqees, «stava vivendo un periodo molto difficile ad integrarsi e ad aprirsi». Alla Casa del Giocattolo Solidale, ha raccontato la madre, «ha trovato persone che l’hanno accolta con tanto affetto, rispetto e pazienza. Piano piano ha iniziato a sentirsi a casa, a conoscere altri bambini e a fare nuove amicizie».

Il doposcuola, il basket, la festa di compleanno

Per Balqees sono arrivati il doposcuola, lo sport («il basket, l’arrampicata»), i laboratori creativi di pittura e ceramica e «belle gite educative». C’è stato anche da festeggiare: «Hanno persino reso possibile festeggiare il suo compleanno – sottolinea Oumaima – offrendoci uno spazio e tanta gioia in modo del tutto gratuito, per non parlare dei continui regali che portano sempre il sorriso ai nostri bambini».

L’associazione, ha ricordato Oumaima, c’era anche quando Balqees ha ricevuto nel 2025 il Premio 25 Aprile del Comune di Varese: «C’è nei momenti di gioia, ma anche nei momenti più difficili: quando ho avuto bisogno ho sempre trovato qualcuno pronto ad ascoltarmi, a darmi una parola di conforto e a farmi sentire che non ero sola».

La lingua, un primo passo

Ma il sostegno non era solo per i figli di Oumaima: «Quando mia figlia era piccola, non avevo la possibilità di lasciarla al nido e non avevo un posto dove poterla portare mentre studiavo». Lei aveva già studiato l’italiano nel suo paese, in Italia aveva frequentato dei corsi e ottenuto una certificazione, ma le serviva un’occasione per esercitarsi: «Avevo bisogno di una occasione per praticare la lingua e migliorare il mio italiano – spiega Oumaima – Alla Casa del Giocattolo Solidale mi hanno dato questa possibilità. Mi hanno accolta con mia figlia e mi hanno permesso di continuare a imparare e a praticare la lingua italiana. Per me è stato un primo passo molto importante nel mio percorso di integrazione».

«Una seconda famiglia»

«Oggi anche il mio secondo figlio frequenta il doposcuola e tutti i miei bimbi sono felici quando sanno che devono andare alla Casa del Giocattolo» ha proseguito. «Per me la Casa del Giocattolo Solidale è diventata una seconda famiglia, che ci ha accolti, ci ha accompagnati e non ci ha mai fatto sentire soli».

La Casa del Giocattolo Solidale è nata sei anni fa, durante l’emergenza sanitaria, da un’iniziativa di volontariato alla Brunella, e oggi segue oltre trecento bambini varesini con quasi un centinaio di volontari.

La sede di via Bainsizza, inaugurata domenica 8 novembre, sostituisce quella di via Merini, che era situata in un bene confiscato alla criminalità organizzata, diventata troppo stretta: ora hanno un locale tutto loro, acquisito grazie alle donazioni dei volontari.