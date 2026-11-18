Novant’anni di volontariato, passione e impegno culturale. Novant’anni in cui la musica del Corpo Musicale La Casoratese ha accompagnato la vita della comunità di Casorate Sempione, scandendone i momenti più significativi.

L’evento di quest’anno avrà un significato particolarmente speciale: il concerto sarà infatti inserito nel percorso di celebrazione del 90° anniversario del Corpo Musicale e si trasformerà in un vero e proprio viaggio attraverso la storia dell’associazione. Ad accompagnare il pubblico in questo percorso ci sarà una voce narrante, quella di Francesco Caletti, che, intrecciandosi con le esecuzioni musicali, ripercorrerà le tappe più significative della vita della Casoratese.

La musica diventerà così il filo conduttore di una narrazione che attraversa nove decenni: una storia fatta di generazioni di musicanti, di impegno volontario, di passione condivisa e di presenza costante nella vita del paese. Una storia di musica e composizioni che cambiano, si evolvono anno dopo anno. Il concerto di Santa Cecilia rappresenta ogni anno molto più di un semplice momento musicale: è un’occasione per ritrovarsi, condividere il piacere della musica e rinnovare un impegno: quello di custodire una tradizione che si tramanda nel tempo, di coltivare i giovani attraverso la formazione e la passione musicale e di continuare a essere una voce viva di Casorate Sempione.

La serata sarà anche un’occasione per rendere omaggio a tutte le persone che, in questi novant’anni, hanno contribuito a scrivere la storia della Casoratese: musicanti, direttori, dirigenti, volontari, sostenitori e famiglie. Ognuno, con il proprio contributo, ha lasciato un segno in questo lungo cammino.

Il concerto sarà aperto dalla Casorate Junior Band e, a seguire, dalla formazione senior, affiancata in alcuni brani dal Coro La Brughiera di Casorate Sempione. Il tutto diretto dal maestro Emanuele Maginzali.

Siete tutti invitati a partecipare a questo appuntamento speciale, sabato 21 novembre, alle ore 21, alla palestra Comunale di Casorate Sempione.

L’ingresso è libero.