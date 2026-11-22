La Castellanzese ritrova la vittoria e lo fa davanti al proprio pubblico, superando il Pavia nella 13a giornata del Girone D di Serie D. Il match si apre con la rete di Rosa al 21’ a cui risponde dopo tre minuti Valmori, bravo a sfruttare l’errore difensivo pavese. Chessa riporta in vantaggio i neroverdi al 34’, incrociando con il destro e fulminando il portiere avversario. Nella ripresa Kean la pareggia, prima dei timbri di Valmori di testa e Chessa dal dischetto, che valgono il successo.

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Dopo tre sconfitte consecutive contro Pistoiese, Casatese Merate e Pro Patria, la squadra di Francesco Bolzoni riesce a interrompere il momento negativo e a tornare a muovere la classifica con tre punti preziosi. Un successo importante non soltanto per il morale, ma anche per la graduatoria, che permette ai neroverdi di rilanciarsi nella corsa alle posizioni di vertice e di lasciarsi alle spalle le ultime battute d’arresto.

CALCIO D’INIZIO

Due squadre, due obiettivi e tre punti pesanti in palio. Al “Giovanni Provasi” la Castellanzese ospita il Pavia in una sfida che mette di fronte due formazioni separate da pochi punti e desiderose di dare continuità al proprio percorso. I neroverdi di Francesco Bolzoni arrivano all’appuntamento dopo tre sconfitte consecutive e hanno bisogno di ritrovare il risultato per non perdere terreno dalle posizioni di vertice, mentre gli ospiti guidati da Pablo Granoche si presentano a Castellanza con l’entusiasmo del 3-0 conquistato nell’ultimo turno contro la Pro Sesto. Per la Castellanzese sarà anche la prima di due gare consecutive davanti al proprio pubblico: un’occasione importante per ritrovare certezze e ripartire proprio dal Provasi. La Castellanzese si schiera con il 3-5-2: Bongini tra i pali; nel reparto arretrato Matella, Sassaro, Tordini; in mezzo al campo Boccadamo, Giuliani, Schirò, Castelletto, Bianchi; in avanti Chessa, Valmori.

IL PRIMO TEMPO

La prima occasione della partita è per i neroverdi: Chessa riceve sulla sinistra, si porta il pallone sul destro e disegna una conclusione a giro diretta sotto la traversa, ma Cincilla vola e con la mano di richiamo devia in calcio d’angolo. La risposta del Pavia non tarda ad arrivare e nasce da un recupero alto di Kean, bravo a strappare il pallone e a tentare subito la conclusione con il mancino, che termina di poco a lato. La pressione degli ospiti continua a mettere in difficoltà la Castellanzese, che fatica a trovare le contromisure al pressing pavese. Al 17’ i neroverdi rischiano ancora quando Cavallotti pesca in area Rosa, che da ottima posizione spreca clamorosamente. Il Pavia sembra avere il controllo della gara e al 21’ trova il vantaggio sugli sviluppi di una rimessa laterale lunga di Marangon: il pallone attraversa tutta l’area di rigore, Maglione riesce a raggiungerlo e a servire Rosa che questa volta non sbaglia e porta avanti gli ospiti.

La Castellanzese, però, reagisce immediatamente e al 24’ trova il pareggio: Sassaro lancia in profondità, la difesa pavese non si intende e Nucera prova a intervenire con un retropassaggio di testa, ma Cincilla è fuori posizione. Valmori ne approfitta, raccoglie il pallone e deposita in rete ristabilendo l’equilibrio. L’inerzia cambia e i neroverdi sfiorano subito il sorpasso: Chessa inventa un pallonetto per Valmori, che si inserisce in area e prova la conclusione di testa, ma ancora una volta Cincilla si supera e devia in corner. Il secondo gol della Castellanzese è però soltanto rimandato e arriva al 34’, al termine di una bella ripartenza: Schirò serve Chessa sulla destra, il numero 7 prende la mira e incrocia con il destro, trovando il palo interno prima che il pallone termini in fondo alla rete, 2-1 per i neroverdi. Dopo un minuto di recupero, il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi.

LA RIPRESA



La seconda metà si apre con una grande occasione per la Castellanzese: al 52’ Chessa si incarica di una punizione dal limite e disegna una traiettoria precisa con il destro, indirizzando il pallone verso l’angolo basso, ma Cincilla si distende e riesce a deviare. Sulla ribattuta Castelletto non trova il tempo per il tap-in vincente. Il Pavia prova a rispondere e al 62’ trova il pareggio: Cavallotti mette il pallone in area, Schirò interviene deviandolo e la sfera arriva sui piedi di Kean, che da pochi passi non lascia scampo al portiere neroverde. La Castellanzese rischia di subire il colpo, ma un minuto più tardi Boccadamo è provvidenziale nell’anticipare Cavallotti e sventare la minaccia.

Nel momento migliore degli ospiti, però, la squadra di Bolzoni ritrova il vantaggio: al 70’ Rao, appena entrato, pennella un cross dalla fascia e trova Valmori, che in tuffo di testa supera l’estremo difensore pavese e firma il 3-2. La Castellanzese prende fiducia e al 74’ conquista anche un calcio di rigore: Chessa serve Matella che coinvolge Castelletto nell’azione, con la conclusione del neroverde che viene intercettata con un tocco di mano da Marangon. Per il direttore di gara non ci sono dubbi: penalty ed espulsione per il giocatore del Pavia. Dal dischetto si presenta Mario Chessa, che non sbaglia e allunga sul 4-2. In inferiorità numerica gli ospiti faticano a costruire occasioni e nel finale i neroverdi amministrano il doppio vantaggio, con Cincilla che nei quattro minuti di recupero si deve ancora superare per negare la gioia del quinto gol ai neroverdi. Al triplice fischio è festa Castellanzese: al Provasi finisce 4-2, un successo che permette agli uomini di Bolzoni di interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive e ritrovare la vittoria.

CASTELLANZESE – PAVIA 4-2 (2-1)

MARCATORI: 20’ Rosa, 23′ Valmori, 33′ Chessa, 61′ Kean, 69′ Valmori, 75′ Chessa.

CASTELLANZESE: Bongini, Matella, Schirò, Chessa (76′ Colombo), Castelletto, Giuliani (68′ Rao), Tordini, Sassaro, Valmori (81′ Bayo Sarr), Boccadamo (85′ Rusconi), Bianchi (85′ Paleari). All. Francesco Bolzoni.

PAVIA: Cincilla, Marangon, Curulla, Bernini, Kean (79′ Lecchi), Maglione (89′ Poesio), Raso (55′ Raballo), Premoli, Nucera (76′ Lucino), Rosa (70′ Micheri), Cavallotti. All. Pablo Granoche.

ARBITRO: Beretta di Bergamo. Assistenti: Botto-Morbelli.

NOTE: nessun ammonito. Espulso Marangon al 73′.