La Cer del Luinese supera un megawatt di potenza fotovoltaica installata
Superata la soglia di un MW grazie a 108 nuovi impianti fotovoltaici: circa 1,2 milioni di kWh annui e 240 tonnellate di CO₂ evitate, mentre si propone ai Comuni l'installazione di pensiline
La Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese ha superato a novembre un megawatt di potenza fotovoltaica installata grazie a 108 nuovi impianti realizzati dai soci. Fondata il 27 giugno 2024 dal Comune di Luino tramite il Tavolo per il Clima di Luino, la realtà punta a promuovere dal basso la transizione energetica sul territorio.
Produzione, risparmi e ricadute sul territorio
In Lombardia un megawatt fotovoltaico consente di generare circa 1,2 milioni di kilowattora di energia rinnovabile all’anno, evitando l’emissione di 240 tonnellate di anidride carbonica ogni anno.
Per i membri della comunità energetica vengono indicati risparmi in bolletta fino all’80% e un coinvolgimento lavorativo locale affidato agli installatori della Rete Installatori Cer Alto Verbano «Energia Vicina».
Incentivi, pensiline nei parcheggi e iscrizioni
Sul fronte normativo, il testo richiama il dibattito parlamentare sulla legge finanziaria 2027 – con ipotesi di risorse per il fotovoltaico alle imprese e detrazioni edilizie – e ricorda la misura dell’iperammortamento per investimenti aziendali fino a 2,5 milioni di euro tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.
In collaborazione con l’Associazione Nazionale Cer In Rete, viene inoltre proposta ai sindaci l’installazione di pensiline fotovoltaiche nei parcheggi comunali a costo zero per l’ente locale, con la possibilità di consultare l’elenco dei Comuni di riferimento e iscriversi gratuitamente tramite il portale dedicato.
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