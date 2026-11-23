Nuovo prestigioso riconoscimento internazionale per il coro varesino Compagnia della Gru, che sabato 14 e domenica 15 novembre ha partecipato alla Rimini International Choral Competition, storica rassegna corale che ha riunito nella città romagnola diverse realtà musicali europee.

Il fine settimana riminese della Compagnia della Gru si è articolato in due momenti distinti. Sabato 14 novembre il coro è stato protagonista di una serata concertistica nella suggestiva cornice della chiesa di Sant’Agostino a Rimini, condividendo il palco con altre tre formazioni in un clima di scambio artistico e culturale.

Domenica 15 novembre si è invece entrati nel vivo della competizione, alla quale hanno partecipato altri nove cori provenienti da Italia, Repubblica Ceca, Polonia e Bulgaria. Al termine delle esibizioni, la giuria ha ammesso la Compagnia della Gru al Gran Prix finale, poi conquistato dal coro “Dominanta” di Cracovia, conferendo inoltre alla formazione varesina il Diploma d’Argento.

Un risultato importante per l’ensemble diretto dal maestro Enrico Salvato, che si aggiunge ai numerosi riconoscimenti conquistati nel corso dei suoi 26 anni di attività.

Il premio rappresenta anche un’iniezione di energia in vista dei prossimi impegni. La Compagnia della Gru è infatti pronta a inaugurare il suo tradizionale Christmas Tour 2026, che prenderà il via sabato 28 novembre alle 21 nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Sesto Calende. Il giorno successivo, domenica 29 novembre, il coro si esibirà alle 16 al Mercatino di Natale di Venegono Inferiore, in piazza delle Associazioni.

Il calendario (CLICCA QUI PER VISUALIZZARLO) proseguirà con appuntamenti ad Angera (5 dicembre, ore 16.30, Bar Fornace), Malnate (6 dicembre, ore 17.30, piazza delle Tessitrici), Bodio Lomnago (8 dicembre, ore 17.30, chiesa di Santa Maria Nascente), Brunello (12 dicembre, ore 21, chiesa di Santa Maria Annunciata) e Varese (14 dicembre, ore 21.15, Collegio De Filippi).

Dopo un evento privato a Milano il 17 dicembre, il tour riprenderà a Cittiglio (18 dicembre, ore 21, sala consiliare), Cugliate Fabiasco (19 dicembre, ore 21, chiesa di San Giulio), nuovamente a Varese (20 dicembre, ore 16.30, chiesa di Santa Teresa alle Bustecche) e Cantello (21 dicembre, ore 20, Premiata Gnoccheria Risotteria). Gran finale mercoledì 23 dicembre a Luino, con il concerto delle 21 a Palazzo Verbania.

Un calendario ricco di appuntamenti, durante i quali la Compagnia della Gru porterà al pubblico l’atmosfera e le emozioni delle feste attraverso il proprio repertorio, impreziosito dagli arrangiamenti originali del maestro Salvato e da una vocalità moderna, energica e coinvolgente.

Per informazioni sui concerti è possibile contattare il responsabile dell’organizzazione Simone Poletti al numero 3472574038 o all’indirizzo email simonepoletti@hotmail.com.