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La Comunità Energetica Rinnovabile CER Bevera-Lanza ha ottenuto il riconoscimento del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e ha attivato il proprio sito internet ufficiale per raccogliere nuove adesioni sul territorio.

Come funziona la condivisione dell’energia

La CER Bevera-Lanza riunisce cittadini, attività commerciali e il Comune con l’obiettivo di produrre, consumare e condividere energia pulita a chilometri zero. Il meccanismo si basa sull’elettricità generata da fonti rinnovabili, come gli impianti fotovoltaici sui tetti, condivisa tra i membri della comunità nel momento stesso della produzione.

Chi partecipa non deve cambiare fornitore di energia né modificare il proprio contratto, e la continuità del servizio resta garantita 24 ore su 24 tramite la rete elettrica nazionale anche di notte o in caso di maltempo.

I vantaggi per il territorio e i membri

L’adesione alla comunità è gratuita e consente di uscire senza penali in qualsiasi momento. Per ogni kilowattora di energia condivisa, il GSE riconosce un incentivo economico che viene ridistribuito tra i partecipanti tramite contributi o sconti dedicati.

Oltre al risparmio in bolletta e alla riduzione delle emissioni di CO2 e della dipendenza dalle fonti fossili, il progetto punta a trattenere valore economico sul territorio, rafforzando la solidarietà locale e contrastando la povertà energetica.

Come entrare a far parte della comunità

È possibile aderire in due modalità: come Consumatore, senza dover installare impianti ma contribuendo alla condivisione dell’energia prodotta, oppure come Produttore e Consumatore, mettendo a disposizione l’energia in eccesso generata da un impianto fotovoltaico.

L’ingresso è legato al collegamento alla stessa Cabina Primaria degli impianti di produzione, una verifica che la comunità effettua gratuitamente a partire dal codice POD riportato in bolletta. Il sito appena lanciato raccoglie le informazioni sul progetto, le risposte alle domande più frequenti e i riferimenti con sede a Cantello, in piazza Monte Grappa 1.

QUI IL SITO