“La confessione”, ad Arsago Seprio un reading teatrale che indaga le radici del femminicidio
Sabato 28 novembre alle 20.45, al Centro Culturale Concordia, Giovanni Ardemagni porta in scena una lettura liberamente tratta dal libro “Se questi sono gli uomini” di Riccardo Iacona. Ingresso gratuito
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Arsago Seprio propone una serata di teatro e riflessione dedicata a uno dei temi più urgenti e delicati della società contemporanea.
Sabato 28 novembre, alle 20.45, il Centro Culturale Concordia ospiterà “La confessione”, un reading teatrale liberamente tratto dal libro “Se questi sono gli uomini” di Riccardo Iacona, con la lettura e l’interpretazione di Giovanni Ardemagni.
Lo spettacolo nasce da uno studio sul fenomeno del femminicidio e dal tentativo di comprenderne le origini. Al centro della rappresentazione ci sono tre uomini che si confessano davanti al pubblico, attraverso un racconto che invita a interrogarsi sulle radici della violenza contro le donne.
Attraverso le parole e l’interpretazione di Giovanni Ardemagni, il reading propone un momento di ascolto e approfondimento, affrontando un fenomeno che continua a segnare profondamente la società.
L’ingresso è libero e gratuito.
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