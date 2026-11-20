Gallarate
La Cooperativa “Il Seme” porta in scena a Gallarate il viaggio di “Meraviglia!”
Domenica 29 novembre alle 17.30 al Teatro Condominio Vittorio Gassman va in scena la nuova produzione della Cooperativa Sociale Il Seme ispirata al celebre racconto di Alice nel Paese delle Meraviglie
Domenica 29 novembre, alle ore 17.30, il Teatro Condominio Vittorio Gassman di Gallarate ospiterà il debutto di “Meraviglia!”, il nuovo spettacolo teatrale promosso dalla Cooperativa Sociale “Il Seme” e diretto da Stefano Carabelli.
Dopo il riscontro ottenuto con la precedente produzione “Pinocchio… Che Odissea!”, la compagnia torna in scena con un allestimento ispirato alle atmosfere di “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Sul palco si alterneranno oltre 80 interpreti, unendo in un unico cast gli ospiti della cooperativa, gli educatori, i volontari e diversi attori.
Il significato dello spettacolo e il tema dell’inclusione
L’opera si propone come un’occasione per rallentare i ritmi della quotidianità e riscoprire il valore della fantasia. Attraverso la metafora del viaggio di Alice, lo spettacolo invita gli spettatori a guardare la realtà con lo stupore tipico dell’infanzia, superando filtri e pregiudizi.
Il progetto mette al centro il tema dell’inclusione sociale: sul palcoscenico le diversità non rappresentano un limite, ma diventano un elemento di arricchimento condiviso per tutto il gruppo.
Mescolanza di talenti tra palco e dietro le quinte
La messa in scena è il risultato di un percorso di preparazione durato diversi mesi, caratterizzato da un intenso lavoro di squadra. Oltre agli interpreti impegnati nella recitazione, una parte fondamentale della produzione si è svolta lontano dai riflettori.
Alcuni ospiti della cooperativa hanno infatti partecipato attivamente ai laboratori artistici per realizzare manualmente gli oggetti di scena e diversi elementi della scenografia, contribuendo in modo concreto all’allestimento finale dell’opera.