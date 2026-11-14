La Coppa Malpensa chiude la stagione delle auto storiche con partenza e arrivo a Volandia

Sarà la Coppa Malpensa a chiudere domenica 15 novembre la stagione del motorismo storico su quattro ruote. La manifestazione di regolarità, organizzata dal club Gallarate Auto Moto Storiche (Gams), ha già registrato il tutto esaurito con la chiusura delle iscrizioni, confermandosi un appuntamento atteso dagli appassionati.

La gara, conosciuta anche come la prova delle “foglie morte” partirà dal parco del volo e del motore di Volandia, a Case Nuove di Somma Lombardo. Il ritrovo degli equipaggi è fissato alle 8.30, con partenza alle 9.30. L’arrivo è previsto per le 13.30, mentre alle 15.30 si svolgeranno le premiazioni, con in palio il Memorial Enzio Magnaghi.

Il percorso attraverserà diversi centri della zona della Brughiera: dopo le prime prove a Volandia, le auto toccheranno Maddalena di Somma Lombardo, Nosate, Varallo Pombia, il centro ippico Le Ginestre di Magnago e Lonate Pozzolo. Il finale sarà a Ferno, con un momento di riordino e una passerella in piazza Municipio, prima delle ultime prove nel centro storico.

La particolarità della Coppa Malpensa è la formula, che prevede esclusivamente l’utilizzo di cronometri meccanici, senza apparati elettronici. Oltre 40 le prove cronometrate in programma, nelle quali pilota e navigatore dovranno dimostrare precisione e sintonia, scandendo i tempi con il tradizionale «cipollotto» a lancette. Al via ci sarà un gruppo di vetture anteguerra, seguito da circa 50 auto che raccontano l’evoluzione della mobilità dal dopoguerra fino alle più recenti youngtimer, comprese alcune sportive protagoniste dei rally degli anni Ottanta e Novanta. Un viaggio nella storia dell’automobile che accompagnerà l’ultimo appuntamento agonistico dell’anno.