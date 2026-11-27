Foto di Monika da Pixabay

La creatività incontra lo spirito del Natale a Cuveglio con “Let Us Play – Workshop di Natale”, lo speciale laboratorio di Natale per tutte le età condotto dall’artista Sarah Dalla Costa. Come tutti gli appuntamenti di Let us Play, anche questo sarà a partecipazione gratuita e ospitato dalla scuola primaria Dante Alighieri di Cuveglio e si svolgerà nel pomeriggio di sabato 28 novembre dalle ore 15 alle 18.

Sarà un pomeriggio dedicato alla fantasia e alla manualità, durante il quale bambini, ragazzi e adulti potranno decorare una pallina di Natale, trasformandola in un oggetto unico e personalizzato, da regalare. Un’idea creativa per promuovere la cultura del dono, promossa dall’associazione Il Pargolario nell’ambito del progetto My Book.

Una pallina natalizia unica con Let Us play

Il laboratorio propone un’idea semplice, ma ricca di significato: realizzare qualcosa con le proprie mani e scegliere a chi regalarlo. La pallina dipinta diventerà così un piccolo dono, destinato a una persona o a una realtà a cui si desidera rivolgere un pensiero speciale.

L’iniziativa è aperta a tutti, senza limiti di età e senza la necessità di possedere particolari abilità artistiche.

A guidare i partecipanti – oltre alla ceramista – sarà il piacere di sperimentare, lasciarsi ispirare dalla fantasia e condividere un’esperienza creativa.

“Let Us Play” vuole avvicinare al Natale attraverso un gesto concreto, capace di unire espressione artistica, partecipazione e attenzione agli altri. Un’occasione per vivere insieme un momento di festa e ricordare come anche un piccolo gesto possa contribuire a rendere più speciale il periodo natalizio.

Il workshop è gratuito, con un’offerta libera gradita.

Per informazioni è possibile contattare Naomi al numero 345 134 9865.

Per iscriversi compilare il modulo a QUESTO LINK.

La Scuola primaria Dante Alighieri di Cuveglio è in via per Duno 10.

My book

Il progetto My Book è reso possibile grazie al finanziamento di Fondazione Monte di Lombardia e alla collaborazione di una rete di enti, scuole, amministrazioni locali e associazioni. Tra i sostenitori figurano gli Istituti comprensivi “D. Alighieri” di Cuveglio e “G. e A. Frattini” di Caravate, i Comuni di Caravate, Cuveglio e Cuvio e la Parrocchia San Lorenzo di Cuveglio, insieme agli oratori della Comunità pastorale San Giovanni Paolo II, alle famiglie, ai volontari e ai professionisti coinvolti nelle attività.