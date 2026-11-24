La cucina che unisce. Natalia de l’Ostinata racconta cosa c’è dietro la serata a Materia
L'intervista di Rose e Dome di Sotto la cloche alla cuoca e cofondatrice dell'osteria famigliare di Morazzone che sarà ospite a Materia mercoledì 25 novembre
In questa intervista a Radio Materia Natalia Castiglione, cuoca e cofondatrice dell’Osteria Ostinata di Morazzone, racconta durante un’intervista radiofonica a Sotto la cloche la nascita del suo progetto ristorativo e la sua filosofia di vita legata alla terra.
Partendo dalle esperienze giovanili tra Torino e le Alpi, spiega come la cucina rappresenti uno strumento di condivisione e accoglienza, capace di unire le persone attorno a un tavolo.
Vengono inoltre presentati i dettagli del prossimo evento “La cucina che accoglie”, previsto per il 25 novembre presso Spazio Materia, che includerà una cena vegetariana a base di prodotti locali e stagionali. L’iniziativa si propone di trasmettere un forte messaggio etico e sociale, fondato sull’apertura verso il prossimo e su una visione sostenibile del lavoro.
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