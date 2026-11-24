

In questa intervista a Radio Materia Natalia Castiglione, cuoca e cofondatrice dell’Osteria Ostinata di Morazzone, racconta durante un’intervista radiofonica a Sotto la cloche la nascita del suo progetto ristorativo e la sua filosofia di vita legata alla terra.

Partendo dalle esperienze giovanili tra Torino e le Alpi, spiega come la cucina rappresenti uno strumento di condivisione e accoglienza, capace di unire le persone attorno a un tavolo.

Vengono inoltre presentati i dettagli del prossimo evento “La cucina che accoglie”, previsto per il 25 novembre presso Spazio Materia, che includerà una cena vegetariana a base di prodotti locali e stagionali. L’iniziativa si propone di trasmettere un forte messaggio etico e sociale, fondato sull’apertura verso il prossimo e su una visione sostenibile del lavoro.

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