Dopo l’esposizione al Castello di Masnago dedicata al dipinto Tamar di Giuda, il Comune di Varese porta nelle sale dei Musei Civici di Villa Mirabello un’altra opera di Francesco Hayez: La dama in bianco. L’inaugurazione dell’evento espositivo è in programma sabato 28 novembre alle ore 11:00.

Il ritratto e l’ambientazione d’epoca

Il progetto, curato da Serena Contini, approfondisce il legame di committenza tra la famiglia alto-borghese dei Taccioli e il maestro del Romanticismo italiano. L’opera esposta è l’unico ritratto di famiglia realizzato da Hayez per i Taccioli e raffigura Selene Ruga Taccioli, seconda moglie di Enrico Taccioli (fratello di Gaetano), dipinta nel 1852 all’età di ventisei anni. Per restituire il contesto in cui visse la nobildonna, che trascorreva lunghi periodi nella dimora varesina, il dipinto sarà affiancato da alcuni oggetti appartenuti alla famiglia, ricreando l’ambientazione originale dell’epoca.

La ricostruzione della collezione Taccioli e le vedute della villa

L’iniziativa permette inoltre di ricostruire per la prima volta la raccolta d’arte di Gaetano Taccioli, originariamente suddivisa tra l’abitazione milanese di via Pantano e la residenza varesina. Il percorso include:

Dipinti a soggetto agreste del pittore settecentesco milanese Francesco Londonio e una selezione di incisioni.

Ritratti storici delle famiglie Taccioli e Litta Modignani, la casata nobiliare lombarda che subentrò nella proprietà della villa.

Vedute pittoriche e fotografie d’epoca della dimora, tra cui spicca una Veduta di Villa Mirabello firmata da Carlo Bossoli, che torna negli spazi della villa per la prima volta, insieme a immagini di matrimoni celebrati nell’oratorio privato fino agli anni Trenta del Novecento.

Per informazioni è possibile contattare i Musei Civici di Villa Mirabello (piazza della Motta 4, Varese) al numero 0332 255485 o all’indirizzo email info@musei.varese.it.