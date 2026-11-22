Meno macchine, ma più moderne, efficienti e integrate nei processi produttivi. È questa la fotografia dell’industria metalmeccanica italiana che emerge dalla settima edizione dell’indagine sul parco macchine utensili e sistemi di produzione, realizzata da Ucimu-Sistemi per Produrre in collaborazione con Fondazione Ucimu. Lo studio, condotto su un campione rappresentativo di 2.193 imprese con oltre 20 addetti, evidenzia un significativo miglioramento qualitativo della dotazione tecnologica delle fabbriche italiane. (nella foto un lavoratore della metalmeccanica Cumdi srl di Germignaga)

UN PARCO MACCHINE PIÙ GIOVANE

Al 31 dicembre 2025 risultano installate 354.103 macchine utensili, il 4,7% in meno rispetto al 2019. Una contrazione che non indica un arretramento industriale, ma riflette un processo di razionalizzazione. Le aziende hanno sostituito i macchinari obsoleti con soluzioni di nuova generazione, privilegiando produttività e innovazione rispetto alla semplice crescita numerica degli impianti. Il dato più significativo riguarda l’età media delle macchine, scesa a 11 anni e 2 mesi, ben 3 anni e 3 mesi in meno rispetto alla precedente rilevazione. Oggi il 54,4% del parco installato ha meno di dieci anni, mentre la quota di macchinari con oltre vent’anni si attesta al 21,5%.

AUTOMAZIONE E INTEGRAZIONE DIGITALE

Il salto qualitativo emerge soprattutto dal livello tecnologico. Il 52% delle macchine è dotato di controllo numerico, mentre cresce sensibilmente l’automazione. Le macchine singole automatizzate rappresentano il 17,9% del totale, contro il 13,5% del 2019. Ancora più rilevante è l’avanzamento dell’interconnessione digitale tra sistemi produttivi e gestione aziendale, passata dal 5,6% al 24,1%. Un risultato che testimonia la diffusione concreta dei paradigmi Industria 4.0 e 5.0.

TECNOLOGIE DI NUOVA GENERAZIONE

Cambia anche la composizione tecnologica degli investimenti. Accanto alle tradizionali macchine ad asportazione acquistano peso le tecnologie di deformazione, i robot e le lavorazioni non convenzionali, come laser, plasma, water jet e additive manufacturing. Queste ultime presentano l’età media più contenuta, pari a 9 anni e 4 mesi, confermando l’orientamento verso processi produttivi più evoluti. Determinante il contributo delle politiche industriali: il 72% delle imprese intervistate ha utilizzato incentivi per acquistare nuovi macchinari. Il credito d’imposta 4.0 è stato lo strumento più diffuso, seguito dalla Legge Sabatini.

LE SFIDE PER LA COMPETITIVITÀ

Restano tuttavia margini di miglioramento. Il 45,6% delle macchine ha più di dieci anni e una parte delle piccole imprese deve ancora completare la trasformazione digitale. La sfida è dunque consolidare il rinnovamento, garantendo continuità agli investimenti. Perché la competitività del manifatturiero italiano dipenderà sempre più non dalla quantità delle macchine installate, ma dalla loro qualità tecnologica, dall’integrazione e dalla capacità di sostenere produzioni ad alto valore aggiunto.