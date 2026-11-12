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La Famiglia Bosina svela il nuovo Calandàri: un viaggio tra passato e futuro di Varese

Il 3 dicembre a Galliate Lombardo la presentazione del tradizionale volume dedicato alla memoria, alle storie e alle eccellenze del territorio varesino

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Sarà presentata durante la tradizionale “Festa degli Auguri” del 3 dicembre a Galliate Lombardo, l’iconica pubblicazione che racchiude storie, aneddoti inediti e testimonianze delle eccellenze del territorio. La Famiglia Bosina annuncia uno dei momenti più attesi del panorama culturale e tradizionale cittadino: la presentazione del nuovo Calandàri d’ra Famiglia Bosina. (nella foto la festa per l’edizione 2025)

FESTA DEGLI AUGURI

L’opera verrà svelata ufficialmente in occasione della consueta “Festa degli Auguri”, in programma giovedì 3 dicembre alle 20 al Ristorante Fattoria del Gaggio di Galliate Lombardo. Molto più di un semplice lunario, il Calandàri si conferma un’opera editoriale d’eccellenza, unica nel suo genere. Da decenni rappresenta un vero e proprio libro-custode della memoria bosina, nato per arginare la dispersione del patrimonio storico locale e per raccontare le vicende, le curiosità, i personaggi e le aziende che hanno fatto grande Varese. L’edizione di quest’anno arricchisce la sua storica vocazione di memoria guardando con decisione al domani: durante la serata interverranno ospiti speciali che condivideranno storie di successo, progetti innovativi e realtà d’eccellenza legate a doppio filo al territorio varesino, creando un ponte ideale tra le radici della nostra terra e le sue prospettive future.

IL CUORE DI UNA COMUNITÀ

«Il Calandàri non è solo carta e date, ma l’anima pulsante della nostra comunità» spiegano dalla Famiglia Bosina. «Ogni pagina è pensata per far riscoprire l’orgoglio di appartenere a questo territorio, festeggiando insieme il Natale nel segno della convivialità e della nostra identità».
Per partecipare alla cena (45 € a persona) e alla presentazione del volume è necessario prenotare entro venerdì 27 novembre.
(Libreria Antiquaria Canesi, Via Walder 39, Varese – Tel. 0332.287047; Cristina Iotti – Tel. 328.7656189; Email: segreteria@famigliabosina.it).

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Pubblicato il 12 Novembre 2026
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