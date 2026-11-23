La Farmaceutica Spa di Castronno ha un nuovo proprietario. UFM (Unione Farmaceutica Mito), società partecipata da So.Farma.Morra Group e Riccobono S.p.A., ha completato l’acquisizione dell’azienda di distribuzione farmaceutica che finora apparteneva alla famiglia Maroni. L’annuncio è arrivato oggi, lunedì 23 novembre.

La Farmaceutica è uno dei principali distributori intermedi del farmaco in Lombardia. Nel 2025 ha fatturato più di 160 milioni di euro e a Castronno ha un polo logistico di circa 13mila metri quadrati, da cui rifornisce le farmacie del territorio. Con questa acquisizione So.Farma.Morra Group supera 1,6 miliardi di euro di fatturato consolidato e si rafforza tra i principali operatori nazionali del settore.

Castronno e Segrate in rete

Per i nuovi proprietari l’acquisizione è importante soprattutto per la logistica. Il gruppo ha già in Lombardia il Centro di distribuzione di Segrate, a cui si aggiunge quello di Moncalieri, in provincia di Torino. L’obiettivo dichiarato è integrare le strutture di Segrate e Castronno per ottimizzare i flussi distributivi e migliorare il servizio alle farmacie.

«Con questa acquisizione compiamo un ulteriore passo nel nostro percorso di crescita, rafforzando la presenza in un mercato strategico come quello lombardo», spiega Ettore Morra, co-CEO di So.Farma.Morra Group. «Il superamento di 1,6 miliardi di euro di fatturato consolidato rappresenta un traguardo significativo, ma la nostra priorità resta una crescita equilibrata e sostenibile».

Andrea Riccobono, amministratore di Riccobono S.p.A., parla di un’integrazione «nel rispetto dell’identità e dei punti di forza della società acquisita», che secondo lui porta con sé «una lunga esperienza imprenditoriale» e «un forte radicamento sul territorio».

Riccardo Morra, l’altro co-CEO del gruppo, ricorda che l’operazione arriva in una fase complicata per il comparto: «Investire nella distribuzione farmaceutica in un momento di difficoltà del settore dimostra quanto crediamo in questo lavoro e nel suo futuro». Tra le priorità indicate ci sono la revisione dell’assortimento, una maggiore disponibilità dei prodotti e una logistica più efficiente, con ricadute che il gruppo vuole estendere alle oltre 8mila farmacie clienti in tutta Italia.

Il ringraziamento ai Maroni

Nella nota, So.Farma.Morra Group e Riccobono ringraziano Fabrizio e Stefano Maroni per il percorso imprenditoriale che ha fatto della Farmaceutica un punto di riferimento sul territorio. UFM, si legge, intende affrontare la nuova fase «valorizzando la continuità aziendale».

So.Farma.Morra è un gruppo italiano a conduzione familiare, attivo da oltre 45 anni nella distribuzione intermedia del farmaco. Riccobono si presenta con lo slogan «farmacisti al servizio della farmacia dal 1875».