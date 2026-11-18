Chiassosi e coloratissimi, centinaia di bambini tra i 5 e i 10 anni delle scuole primarie e dell’infanzia di Varese e dintorni, hanno sfilato per le vie del centro città nella mattinata di mercoledì 18 novembre.

Insieme hanno dato vita alla Marcia dei diritti che ogni anno celebra la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che cade il 20 novembre.

Galleria fotografica La marcia dei diritti dei bambini in centro città a Varese 4 di 45

Accompagnati dalle loro maestre, i piccoli manifestanti in classe nei giorni scorsi hanno promosso riflessioni sulla carta internazionale dei diritti dei minori dell’Onu, ratificata dall’Italia nel 1991, esattamente 35 anni fa. I bambini hanno quindi preparato disegni e striscioni che hanno poi portato in piazza Repubblica e lungo tutto il corteo, fino ad arrivare ai Giardini Estensi, dove gli Alpini li hanno accolti con cioccolata e tè caldi.

«È la giornata più bella dell’anno – ha detto l’assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio che ha partecipato alla manifestazione in fascia tricolore – La marcia dei diritti dei bambini ogni volta ricorda quanto sia importante che le istituzioni facciano rete con il mondo della scuola, le famiglie e con tutta la comunità per tutelare l’infanzia e investire così davvero sul futuro alla società».

All’evento, promosso da Progetto Zattera Teatro e dal Comune di Varese, hanno partecipato anche Unicef e la Garante dei diritti dei bambini e degli adolescenti di Varese, Laura Caruso, che si è rivolta direttamente ai bambini: «Siate sempre portavoce dei vostri diritti – ha detto – dite quello che pensate e giocate insieme».

A chiudere la manifestazione bolle di sapone giganti e la cioccolata calda offerta da Irca Gallarate, preparata dagli Alpini e introdotta dalla filastrocca intonata dall’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari con i bambini: «Saremo bravi cittadini di domani, lo giuriamo in questa giornata. Viva viva la cioccolata».

Rispetto alle precedenti edizioni, alcune scuole non hanno aderito alla Marcia dei diritti dei bambini per i timori manifestati da genitori e dirigenti scolastici.