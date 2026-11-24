La Fondazione Felicita Morandi ETS ha portato la propria esperienza a Palazzo Madama. Martedì 24 novembre, alle 11, la presidente Giovanna Scienza è intervenuta nella Sala ISMA del Senato al convegno “Contro la violenza, accanto a chi resta. Strumenti e prospettive per le donne e gli orfani di crimini domestici”, promosso dalla senatrice Giusy Versace, membro della Commissione Cultura e della Bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza. L’incontro ha riunito parlamentari, amministrazioni locali e realtà del Terzo Settore, ed è stato aperto dall’attrice Paola Lavini con la lettura di un brano contro la violenza.

La dottoressa Scienza ha illustrato servizi e progetti della Fondazione: la sensibilizzazione nelle scuole con “Woman for Woman”, le misure di conciliazione vita-lavoro del Progetto DEA, l’accoglienza nelle case rifugio e nelle comunità mamma-bambino.

Ha ringraziato le parlamentari presenti e chiesto che la vicinanza delle istituzioni si traduca in una stabilizzazione delle risorse, «scevra dalle logiche dei finanziamenti progettuali». «Contrastare la violenza sulle donne significa anche tutelare l’infanzia e prevenire la trasmissione intergenerazionale della violenza – ha detto – Sottrarre una donna alla violenza significa restituirle il presente. Sottrarre un bambino alla violenza significa restituirgli il futuro».

La senatrice Versace ha aggiornato i presenti sull’iter della proposta di legge, a prima firma di Mara Carfagna (Noi Moderati), per istituire il Registro nazionale degli orfani per crimini domestici, con l’obiettivo di garantire ai figli delle vittime di femminicidio tutele tempestive e supporto psicologico ed economico. La Fondazione ha consegnato copia del Bilancio Sociale 2025 a Versace, a Mariastella Gelmini e a Carfagna, e una delegazione della sua équipe multidisciplinare (Enrica Branchi, Camilla Soprano Cattaneo ed Elisa Martorana) ha incontrato la senatrice in un colloquio riservato.

Tra gli altri interventi, quello di Martina Semenzato, presidente della Commissione di inchiesta sul femminicidio, secondo cui il lavoro sui territori sta aumentando la consapevolezza e il numero di donne che denunciano. Tilde Minasi ha sottolineato il valore della sinergia tra le reti territoriali; Mariastella Gelmini ha ricordato il protocollo del 2009 con Mara Carfagna per portare la prevenzione nelle scuole; Carfagna ha rivendicato l’impegno dal reato di stalking del 2009 al Registro degli orfani. Hanno portato la loro esperienza anche Riccardo Visentin, presidente della Rete Antiviolenza Nord Milano, Stefania Bartoccetti di Telefono Donna, Patrizia Schiarizza de Il Giardino Segreto, che sostiene orfani di femminicidio e famiglie affidatarie, e Moira Cucchi, che in collegamento ha raccontato il libro nato dalla sua esperienza.