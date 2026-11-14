La giornata di team building regala quattro giochi in legno per i bambini della Casa Rifugio Pierangela di Castiglione Olona
Il lavoro di squadra diventa un gesto di cura: ue giornate di formazione, collaborazione e condivisione tra il personale di Asst Sette Laghi si sono trasformate in un gesto concreto di attenzione verso i più piccoli
Nelle giornate di venerdì e di sabato, un gruppo di professionisti – ostetriche, tecnici di radiologia, infermieri e altre specialità – di Asst Sette Laghi che lavorano all’interno dei diversi contesti ospedalieri (Tradate, Cittiglio, Angera, Luino e Varese) hanno partecipato a un percorso di aggiornamento dedicato al rafforzamento delle dinamiche di gruppo e dello spirito di squadra, coordinato dallo psicologo del lavoro dott. Gianni Carchiolo, con il supporto organizzativo di Made in Team.
L’esperienza si è conclusa con la realizzazione di quattro giochi in legno, assemblati dagli stessi partecipanti e destinati alla Casa Rifugio Pierangela di Castiglione Olona, che accoglie mamme con i loro bambini offrendo loro protezione e sostegno in momenti delicati della vita.
«Per la nostra Amministrazione – dice Caterina Valle Zaninoni, assessora alle Politiche Sociali e Istruzione – è stata una sorpresa particolarmente gradita e un gesto accolto con grande emozione e gratitudine. Siamo felici che abbiano pensato alla nostra struttura. In questi anni abbiamo accolto mamme con i loro bambini e sappiamo quanto sia importante offrire ai più piccoli occasioni di gioco, condivisione e spensieratezza. Per loro il gioco non è soltanto divertimento, ma uno spazio prezioso in cui ritrovare serenità e vivere momenti di autentica normalità».
Un ringraziamento particolare alla dott.ssa Monica Breda, per aver pensato alla nostra Casa Rifugio e per la collaborazione costruita nel tempo attraverso diverse iniziative sul territorio».
Come evidenziato da Antonio Staffa, direttore delle Professioni Sanitarie e Sociali di ASST, il valore dell’iniziativa va oltre il momento formativo: «È fondamentale che il sistema sociosanitario sappia dialogare e collaborare con le realtà sociali del territorio. I bisogni sanitari e quelli sociali sono spesso strettamente connessi e solo attraverso una rete di relazioni tra servizi, Comuni ed enti è possibile offrire risposte efficaci alle persone e alle famiglie. La formazione è anche un’occasione per fermarsi, riflettere e rafforzare le relazioni tra colleghi, ma soprattutto per entrare in contatto con le realtà sociali del territorio. Le problematiche sanitarie sono spesso legate a situazioni sociali complesse e, allo stesso tempo, le fragilità sociali possono generare bisogni di salute. Per questo è fondamentale costruire alleanze e lavorare insieme, superando i confini dei singoli servizi».
Questa iniziativa rappresenta proprio un esempio concreto di come il lavoro di squadra possa generare valore anche per la comunità. Quattro giochi, un gesto di generosità e un messaggio importante: ogni bambino merita di poter giocare, sorridere e vivere la propria infanzia con serenità.
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